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Бурятские и еврейские имена на букву "Я" предложили для тигренка в Ростове

16 октября 2017, 13:47
Бурятскими и еврейскими именами предлагают назвать горожане двухмесячную тигрицу из зоопарка Ростова-на-Дону, следует из сообщения в группе зверинца "ВКонтакте".

"Среди предложенных для тигренка имен есть Янжай, что в переводе с бурятского означает "прекрасная мелодия", Яхна - с еврейского "милосердие Божие", Яфа – с ассирийского "прекрасная", славянское имя Ярина, калмыцкое Янжина ("благозвучная") и еще масса вариантов на "Я".

Один из пользователей предложил назвать тигренка Ямайкой, аргументируя тем, что уже есть такая песня. Отмечается, что не обошлось и без оригинальных идей типа Ягодки или Яроси, которую автор расшифровал как "Я-РОСтовчанка".

Напомним, в ростовском зоопарке запустили конкурс по выбору имени для тигренка, пол которого узнали только на прошлой неделе. Двухмесячный тигренок оказался самкой. По условиям конкурса имя должно начинаться на букву "Я", именно с нее начинаются имена всех малышей, родившихся в зоопарке в 2017 году.

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А у Вас есть предложения, как назвать тигренка?
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#Новости#Общество#Опросы
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