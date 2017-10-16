Бурятские и еврейские имена на букву "Я" предложили для тигренка в Ростове

Напомним, в ростовском зоопарке запустили конкурс по выбору имени для тигренка, пол которого узнали только на прошлой неделе. Двухмесячный тигренок оказался самкой. По условиям конкурса имя должно начинаться на букву "Я", именно с нее начинаются имена всех малышей, родившихся в зоопарке в 2017 году.