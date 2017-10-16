Бурятские и еврейские имена на букву "Я" предложили для тигренка в Ростове

"Среди предложенных для тигренка имен есть Янжай, что в переводе с бурятского означает "прекрасная мелодия", Яхна - с еврейского "милосердие Божие", Яфа – с ассирийского "прекрасная", славянское имя Ярина, калмыцкое Янжина ("благозвучная") и еще масса вариантов на "Я".
Один из пользователей предложил назвать тигренка Ямайкой, аргументируя тем, что уже есть такая песня. Отмечается, что не обошлось и без оригинальных идей типа Ягодки или Яроси, которую автор расшифровал как "Я-РОСтовчанка".
Напомним, в ростовском зоопарке запустили конкурс по выбору имени для тигренка, пол которого узнали только на прошлой неделе. Двухмесячный тигренок оказался самкой. По условиям конкурса имя должно начинаться на букву "Я", именно с нее начинаются имена всех малышей, родившихся в зоопарке в 2017 году.
р3