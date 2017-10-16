ФАС заставила "МРСК Юга" допустить стройкомпанию к конкурсу подрядчиков

Выручка от продажи по итогам 2016 года составила 31,4 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в 2015 году. Также известно, что 2016 год принес компании убытки в размере более миллиарда рублей. Для сравнения: в 2015 году прибыль "МРСК Юга" составила 149,5 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск "Новой строительной компании" к "МРСК Юга" на сумму 6,9 миллиона рублей.