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Posted 16 октября 2017, 09:34

Published 16 октября 2017, 09:34

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

ФАС заставила "МРСК Юга" допустить стройкомпанию к конкурсу подрядчиков

16 октября 2017, 09:34
Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд вернул апелляционную жалобу Межрегиональной распределительной сетевой компании Юга на решение первой инстанции о признании законными УФАС Ростовской области, эти сведения содержатся в электронной картотеке.

Из материалов дела следует, что компания "МРСК Юга" обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать незаконными действия регионального УФАС. Ранее в антимонопольную службу поступила жалоба на действия заказчика при проведении аукциона компании "Ростов-Дон Энергосвязь", специализирующейся на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. УФАС признало действия "МРСК Юга" дискриминационными по отношению к потенциальному подрядчику и обязало пересмотреть предложения закупки. Однако арбитраж признал действия УФАС законными.

По данным системы СПАРК, ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" осуществляет передачу электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Выручка от продажи по итогам 2016 года составила 31,4 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в 2015 году. Также известно, что 2016 год принес компании убытки в размере более миллиарда рублей. Для сравнения: в 2015 году прибыль "МРСК Юга" составила 149,5 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск "Новой строительной компании" к "МРСК Юга" на сумму 6,9 миллиона рублей.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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