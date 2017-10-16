ЮА «СРВ» не позволило лизингодателю обогатиться за счет сельхозпредприятия

В первую очередь, представителями АО «Нива» было заявлено о необходимости выделения в отдельное производство требований к АО «Нива», которое было удовлетворено судом в соответствии со ст. 130 АПК РФ, в связи с чем требования к АО «Нива» были выделены в отдельные производства: - дело № А40-33150/2017 в части требований АО «Росагролизинг» о солидарном взыскании с ООО «Ставрополь-Агролизинг» и АО «Нива» задолженности по договору финансовой аренды (лизинга) № 2006/С-3169 от 20.11.2006 в сумме 139 920 рублей 79 копеек, а также о взыскании неустойки в размере 139 200 рублей; - дело № А40-33152/2017 в части требований АО «Росагролизинг» о солидарном взыскании с ООО «Ставрополь-Агролизинг» и АО «Нива», СПК колхоз «Гигант» задолженности по договору финансовой аренды (лизинга) № 2006/С-3169/3 от 20.11.2006 в сумме 839 522,72 рублей, а также о взыскании неустойки в размере 835 195 рублей. ООО «Ставрополь-Агролизинг» предъявленные требования не оспаривал.