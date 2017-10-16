ЮА «СРВ» не позволило лизингодателю обогатиться за счет сельхозпредприятия

Всего ООО «Ставрополь-Агролизинг» было заключено с сельскохозяйственными организациями Ставропольского края и сопредельных регионов более 350 таких договоров на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей.
Оставляя за рамками обсуждения недобросовестные действия ООО «Ставрополь-Агролизинг», которые в настоящее время являются предметом изучения следственных органов, можно с уверенностью констатировать: исполнение конечным лизингополучателем (сельскохозяйственным предприятием) своих обязательств по договору лизинга не гарантирует ему полную защиту от притязаний лизингодателя.
Дело в том, что лизингодатель АО «Росагролизинг» передавало имущество не напрямую получателям, а через лизингополучателя ООО «Ставрополь-Агролизинг», по сути выступающего в роли посредника, которое формально было стороной договора и имело обязательства по перечислению лизинговых платежей, получаемых от сельскохозяйственных предприятий, лизингодателю АО «Росагролизинг».
При этом конечные получатели дополнительно были связаны гарантийными обязательствами, которые были возложены на них в целях обеспечения обязательств ООО «Ставрополь-Агролизинг».
В итоге, не получив оплату за имущество, переданное лизингополучателю ООО «Ставрополь-Агролизинг», лизингодатель ОА «Росагролизинг» инициировал целый ряд судебных разбирательств по взысканию задолженности, предъявив требования о ее взыскании не только к ООО «Ставрополь-Агролизинг», но и солидарно к тем сельскохозяйственным предприятиям, которые получили лизинговое имущество и свои обязательства по оплате его стоимости перед ООО «Ставрополь-Агролизинг» выполнили в полном объеме.
В предыдущем номере «Вестника» мы рассказывали о том, как благодаря грамотно построенной судебной защите, Юридическому агентству «СРВ» удалось не допустить необоснованного взыскания долга, возникшего по вине ООО «Ставрополь-Агролизинг» с одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий края - Акционерного общества «Нива».
В рамках гражданского дела № А40-30388/2016 истцу АО «Росагролизинг», предъявившему солидарные требования к ООО «Ставрополь-Агролизинг» и АО «Нива» на общую сумму более 5 миллионов рублей, было отказано в удовлетворении требований к последнему. Суд справедливо рассудил, что поручитель в рассматриваемом случае не должен нести ответственность за недобросовестные действия ООО «Ставрополь-Агролизинг». Но, несмотря на это, АО «Росагролизинг» не отказалось от намерения переложить ответственность за неисполнение обязательств ООО «Ставрополь-Агролизинг» на более платежеспособный субъект - сельскохозяйственное предприятие.
АО «Росагролизинг» в рамках дела № А40-206358/2016 обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Ставрополь-Агролизинг» и целому ряду сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края, а также сопредельных республик, включая также АО «Нива», о взыскании с ООО «Ставрополь-Агролизинг» задолженности в размере 171 219 529,62 рублей, а также пени в размере 26 729 362,80, о взыскании солидарно задолженности в размере 157 677 328,48 рублей, пени в размере 19 385 141,11 рублей.
Юристам Агентства вновь было необходимо защитить имущественные права клиента и не допустить возложения на него обязательств по уплате чужого по сути своей долга. Дело рассматривалось в Арбитражном суде города Москвы.
В первую очередь, представителями АО «Нива» было заявлено о необходимости выделения в отдельное производство требований к АО «Нива», которое было удовлетворено судом в соответствии со ст. 130 АПК РФ, в связи с чем требования к АО «Нива» были выделены в отдельные производства: - дело № А40-33150/2017 в части требований АО «Росагролизинг» о солидарном взыскании с ООО «Ставрополь-Агролизинг» и АО «Нива» задолженности по договору финансовой аренды (лизинга) № 2006/С-3169 от 20.11.2006 в сумме 139 920 рублей 79 копеек, а также о взыскании неустойки в размере 139 200 рублей; - дело № А40-33152/2017 в части требований АО «Росагролизинг» о солидарном взыскании с ООО «Ставрополь-Агролизинг» и АО «Нива», СПК колхоз «Гигант» задолженности по договору финансовой аренды (лизинга) № 2006/С-3169/3 от 20.11.2006 в сумме 839 522,72 рублей, а также о взыскании неустойки в размере 835 195 рублей. ООО «Ставрополь-Агролизинг» предъявленные требования не оспаривал.
Юристы Юридического агентства «СРВ» обратили внимание суда на следующие обстоятельства: Во-первых, АО «Росагролизинг», заявляя требования к АО «Нива» о взыскании пени за несвоевременную уплату денежных средств по Договору лизинга, сослался на п. 8.2. этих договоров лизинга. Однако договорами поручительства такая ответственность АО «Нива» не предусмотрена. В соответствии с договорами поручительства ответственность за возврат долга и уплату процентов является условием об ограничении ответственности поручителя только этими суммами.
Во-вторых, в силу пункта 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Согласно пункту 2.1, 2.2 договоров поручительства №№ 2006/25 и 2006/25/1 кредитор обязан известить поручителя о неисполнении лизингополучателем своих обязательств в течение 5 календарных дней с момента такого неисполнения. Поручитель обязуется полностью погасить сумму задолженности по первому письменному требованию кредитора в течение 5 календарных дней с момента получения такого требования.
Однако такое требование АО «Росагролизинг» было предъявлено только в рамках судебного разбирательства, после выхода на просрочку и по прошествии большого количества времени. В этой связи, учитывая неисполнение АО «Росагролизинг» своей обязанности по извещению АО «Нива», предъявленные требования являются злоупотреблением правом, что является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований
В-третьих, представители АО «Нива» сообщили о наличии в действиях лизингодателя АО «Росагролизинг» признаков злоупотребления правом, о чем свидетельствует навязывание своей кандидатуры для финансового посредничества, применение различных способов обеспечения исполнения обязательств этой кандидатуры за счет третьих лиц, а именно поручительство АО «Нива», СПК колхоз «Гигант».
Кроме того, со ссылкой на позицию высших судебных инстанций, юристы Агентства обратили внимание суда на то обстоятельство, что лизингополучатель (сублизингодатель) ООО «Ставрополь-Агролизинг» фактически не предполагал самостоятельно использовать предмет лизинга в своей предпринимательской деятельности, его функция сводилась исключительно к финансовому посредничеству по доведению финансирования от лизингодателя к сублизингополучателю (АО «Нива», СПК колхоз «Гигант»).
При таких обстоятельствах, если лизингодателю было известно об этом (в частности, если он согласовал передачу предмета лизинга в сублизинг), он принимает на себя риски ненадлежащего исполнения сублизингодателем своих обязательств перед ним по перечислению денежных средств, полученных от сублизингополучателя. Причем, АО «Нива» надлежащим образом исполнило обязательства по договорам финансовой аренды (сублизинга) № 2006/С-25 от 27.11.2006 года и № 2006/С-25/1 от 27.11.2006 года перед ООО «Ставрополь-Лизинг» и договорам поручительства, что подтверждается актами сверки взаимных расчетов.
Таким образом, лизингодатель АО «Росагролизинг» превысил пределы дозволенного гражданским правом осуществления своего правомочия по заключению договоров поручительства, нарушив при этом права и имущественные интересы АО «Нива», в связи с чем заключение договоров поручительства и залога является формой злоупотребления правом со стороны лизингодателя, что является основанием для признания обязательств, по которым оно допущено, ничтожными, и является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске.
Арбитражный суд города Москвы согласился с данной правовой позицией и решениями от 18 мая 2017 года по делу № А40-33150/2017 и по делу № А40-33150/2017 удовлетворил исковые требования АО «Росагролизинг» только к ООО «Ставрополь-Агролизинг», отказав во взыскании задолженности с АО «Нива» и СПК колхоз «Гигант».
Суд, принимая данные решения, проверив доводы АО «Росагролизинг» в обоснование своих требований, указал что согласно статье 363 ГК РФ должник и поручитель отвечают перед кредитором за ненадлежащее исполнение должником своих обязательств. При этом действует общее правило: до предъявления требования кредитора к поручителю кредитор должен предъявить требование к основному должнику.
Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.
Договорами поручительства № 2006/25 и № 2006/25/1 не предусмотрена ответственность АО «Нива» в виде пени за несвоевременную уплату денежных средств по договору лизинга. В соответствии с пунктом 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 января 1998 года №28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве», указание в договоре поручительства на ответственность за возврат долга и уплату процентов является условием об ограничении ответственности поручителя только этими суммами.
Таким образом, указание в договорах поручительства на ответственность за возврат долга и уплату процентов является условием об ограничении ответственности поручителя только этими суммами. При этом суд, основываясь на положениях статей 405, 406 ГК РФ, части 1 статьи 65 АПК РФ пришел к обоснованному выводу, что неисполнение АО «Росагролизинг» своей обязанности по своевременному извещению поручителя о неисполнении обязательств лизингополучателем, свидетельствует о злоупотреблении истцом правом, что является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
Также суд установил, что ООО «Ставрополь-Агролизинг» не осуществляло деятельность в качестве лизинговой компании, а договоры сублизинга по правилам пункта 3 статьи 421 ГК РФ подлежат квалификации как смешанные, содержащие в себе элементы договора субаренды и договора купли-продажи будущей вещи.
О наличии в действиях лизингодателя признаков злоупотребления правом свидетельствует навязывание своей кандидатуры для финансового посредничества, применение различных способов обеспечения исполнения обязательств этой кандидатуры за счет третьих лиц, а именно поручительство АО «Нива», СПК колхоз «Гигант».
Причем доказательствами в деле было установлено, что АО «Росагролизинг» не принимались меры для своевременного взыскания задолженности с лизингополучателя, своевременного извещения поручителей о задержке платежей со стороны ООО «Ставрополь-Агролизинг» уведомления АО «Нива» о формировании задолженности.
Учитывая указанные обстоятельства, а также нахождение предмета лизинга на праве собственности у истца, информированность истца о передаче оборудования в сублизинг, обеспечение исполнения обязательств финансового посредника, который не исполнил свои обязательства по перечислению платежей от сублизингополучателей, залогом имущества сублизингополучателя; обеспечение исполнения обязательств финансового посредника поручительством фактических получателей оборудования сублизингополучателей; длительное необращение истца к финансовому посреднику, к поручителям с целью погашения задолженности; добросовестное исполнение обязательств сублизингополучателей перед финансовым посредником, свидетельствует о злоупотреблении АО «Росагролизинг» правом.
При таких обстоятельствах Арбитражный суд города Москвы пришел к закономерному выводу, что требования АО «Росагролизинг» о солидарном взыскании с АО «Нива», СПК колхоз «Гигант» и ООО «Ставрополь-Агролизинг» задолженности и пени по договорам финансовой аренды (лизинга) № 2006/С-3169 и № 2006/С-3169/3 от 20 ноября 2006 г. необоснованны, документально не подтверждены и не подлежат удовлетворению.
Таким образом, специалисты Юридического агентства не допустили необоснованного и несправедливого возложения на клиента АО «Нива» обязательства по уплате задолженности ООО «Ставрополь-Агролизинг» перед АО «Росагролизинг». В настоящий момент судебные акты Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-33150/2017 и по делу № А40-33150/2017 обжалованы АО «Росагролизинг» в апелляционном порядке в Девятый арбитражный апелляционный суд. Таким образом правовая позиция по данной категории споров еще ждет своего закрепления в судах апелляционной и, возможно, кассационной инстанций, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Юридическому агентству «СРВ» удалось успешно защитить права и законные интересы клиента - Акционерного общества «Нива». При этом, спор стал показательным и для других сельскохозяйственных товаропроизводителей всего региона, попавших в такую же ситуацию, и столкнувшихся с аналогичными трудностями.