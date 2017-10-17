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Конструкции сгоревшей в Ростове гостиницы сохранили рабочее состояние

17 октября 2017, 18:20
В Ростове-на-Дону экспертиза показала, что конструкции сгоревшей в переулке Семашко гостиницы сохранили работоспособное состояние, информирует горадминистрация

"При пожаре пострадали конструкции наружных стен, покрытия и кровли здания. Железобетонные конструкции внутреннего каркаса пригодны для использования", - говорится в публикации.

Отмечается, что владельцу объекта предоставили список рекомендованных восстановительных работ. Также посоветовали в кратчайшие сроки передать в горадминистрацию план-график проведения работ.

По данным властей, первоочередные мероприятия нужно провести до наступления зимы.

Напомним, гостиница загорелась в сентябре на площади более 8 тысяч квадратных метров. Также рядом с объектом сгорели несколько машин.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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