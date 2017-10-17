Конструкции сгоревшей в Ростове гостиницы сохранили рабочее состояние

"При пожаре пострадали конструкции наружных стен, покрытия и кровли здания. Железобетонные конструкции внутреннего каркаса пригодны для использования", - говорится в публикации.
Отмечается, что владельцу объекта предоставили список рекомендованных восстановительных работ. Также посоветовали в кратчайшие сроки передать в горадминистрацию план-график проведения работ.
По данным властей, первоочередные мероприятия нужно провести до наступления зимы.
Напомним, гостиница загорелась в сентябре на площади более 8 тысяч квадратных метров. Также рядом с объектом сгорели несколько машин.
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