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Posted 17 октября 2017,, 13:18

Published 17 октября 2017,, 13:18

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Легенды Ростова: отец Чехова — приказчик в Ростове

17 октября 2017, 13:18
Здания Ростова-на-Дону имеют очень богатую историю, которая окутана тайнами и легендами. На сегодняшний день разобраться, какие из этих легенд выдумки, а какие имеют право на существование, не могут даже профессионалы.

Доходный дом Максимова

На втором этаже доходного дома располагалась Дума, а также арендовали места купеческое и мещанское управление. Помимо городской Думы в доме купца Максимова (первым хозяином был купец Петр Романович Максимов) в разное время размещались и другие учреждения: женское училище имени М. Л. Левковой, школа фабрично-заводского обучения, спортивная школа, проектные институты. В доходном доме Максимова также было множество купеческих лавок.

Согласно легенде, в этом торговом доме (на первом этаже в одной из купеческих лавок) приказчиком работал Павел Чехов — отец будущего великого писателя. Когда отец Антона Павловича Чехова разбогател и сам стал купцом, он вернулся в Ростов, и здесь открыл уже свою лавку.

Есть еще один интересный факт. По некоторым данным, отец и мать будущего писателя познакомились также в Ростове. Таким образом, косвенно город имеет отношение к рождению Антона Чехова.

Из истории

Достоверно не известно, в каком здании Ростова Павел Чехов работал приказчиком. Павел Егорович родился крепостным крестьянином, и только в 16 лет он был выкуплен на волю своим отцом. В это же самое время его отправили в Ростов к мещанам, где он стал заниматься продажей скота, который гонял из Ольховатки в Москву. В 1844 году отец определил Павла Чехова к таганрогскому купцу Ивану Евстратьевичу Кобылину, который приучил его к торговле по конторской части. В 1854 году он вступил в брак с Евгенией Яковлевной Морозовой. У них родилось пятеро сыновей и дочь.

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