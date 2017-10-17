Легенды Ростова: отец Чехова — приказчик в Ростове

Достоверно не известно, в каком здании Ростова Павел Чехов работал приказчиком. Павел Егорович родился крепостным крестьянином, и только в 16 лет он был выкуплен на волю своим отцом. В это же самое время его отправили в Ростов к мещанам, где он стал заниматься продажей скота, который гонял из Ольховатки в Москву. В 1844 году отец определил Павла Чехова к таганрогскому купцу Ивану Евстратьевичу Кобылину, который приучил его к торговле по конторской части. В 1854 году он вступил в брак с Евгенией Яковлевной Морозовой. У них родилось пятеро сыновей и дочь.