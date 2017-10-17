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Процент малого бизнеса в госзакупках хотят увеличить в Ростовской области

17 октября 2017, 15:38
Увеличить число субъектов малого и среднего бизнеса в процедурах государственных закупок намереваются в Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

"В настоящее время широкое участие небольших компаний в госзакупках ограничивают неоднозначные и часто меняющиеся законы", - сказано в сообщении.

Жесткие условия, предъявляемые к потенциальным подрядчикам, позволяют победить в тендере только крупным предприятиям. Депутаты Ростовской области решили разработать такие подходы, которые помогут малому бизнесу участвовать в госзакупках наравне с большими компаниями.

Отмечается, что предложение озвучили на прошедшем в Ростове форуме ОНФ "За честные закупки".

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