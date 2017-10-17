Процент малого бизнеса в госзакупках хотят увеличить в Ростовской области

Жесткие условия, предъявляемые к потенциальным подрядчикам, позволяют победить в тендере только крупным предприятиям. Депутаты Ростовской области решили разработать такие подходы, которые помогут малому бизнесу участвовать в госзакупках наравне с большими компаниями.