Процент малого бизнеса в госзакупках хотят увеличить в Ростовской области

"В настоящее время широкое участие небольших компаний в госзакупках ограничивают неоднозначные и часто меняющиеся законы", - сказано в сообщении.
Жесткие условия, предъявляемые к потенциальным подрядчикам, позволяют победить в тендере только крупным предприятиям. Депутаты Ростовской области решили разработать такие подходы, которые помогут малому бизнесу участвовать в госзакупках наравне с большими компаниями.
Отмечается, что предложение озвучили на прошедшем в Ростове форуме ОНФ "За честные закупки".
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