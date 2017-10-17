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Животноводство в Ростовской области убыточно — власти

17 октября 2017, 16:43
Разводить сельскохозяйственных животных в Ростовской области гораздо менее выгодно, чем культивировать растения, рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Светлана Полуляшная.

"Мы видим, что рентабельность производства продуктов растениеводства намного выше, чем животноводства", – сообщила она. По словам спикера, рентабельность растениеводства в области составила порядка 43%.

"По данным прошлого финансового года, в животноводстве, если брать всю отрасль в целом, рентабельность даже немного убыточна", – констатировала спикер.

При этом в молочном животноводстве рентабельность составила порядка 14%, отметила Полуляшная.

"Это законы экономики. Бизнес выбирает отрасли с наибольшей отдачей, вкладывая средства в покупку тракторов, комбайнов, строительство складов", – перечислила она.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Экономика
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