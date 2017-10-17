Животноводство в Ростовской области убыточно — власти

"Мы видим, что рентабельность производства продуктов растениеводства намного выше, чем животноводства", – сообщила она. По словам спикера, рентабельность растениеводства в области составила порядка 43%.
"По данным прошлого финансового года, в животноводстве, если брать всю отрасль в целом, рентабельность даже немного убыточна", – констатировала спикер.
При этом в молочном животноводстве рентабельность составила порядка 14%, отметила Полуляшная.
"Это законы экономики. Бизнес выбирает отрасли с наибольшей отдачей, вкладывая средства в покупку тракторов, комбайнов, строительство складов", – перечислила она.