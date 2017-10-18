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В Ростовской области поймали 26 междугородних перевозчиков без лицензии

18 октября 2017, 09:08
Сразу 26 междугородних перевозчиков в Ростовской области осуществляли свою деятельность без лицензии, рассказал врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Алексей Токин.

"На территории области в 2017 году было проведено комплексное профилактическое мероприятие «Межгород», которое охватывает федеральные трассы, областной центр и направлено на пресечение нелегальных перевозок", – сообщил он. В ходе мероприятия было проверено свыше пяти тысяч автобусов различной вместимости.

"По результатам данных проверок выявлено 44 автобуса межрегионального сообщения, которые эксплуатировались с техническими неисправностями. Также выявлено 26 перевозчиков, которые осуществляли предпринимательскую деятельность в области транспорта без лицензии", – констатировал Токин.

Всего за административные нарушения было составлено свыше одной тысячи административных материалов.

Ежемесячно проводятся мероприятия по скрытому наблюдению за водителями в Ростове и крупных городах области, добавил он.

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