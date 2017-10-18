В Ростовской области поймали 26 междугородних перевозчиков без лицензии

"На территории области в 2017 году было проведено комплексное профилактическое мероприятие «Межгород», которое охватывает федеральные трассы, областной центр и направлено на пресечение нелегальных перевозок", – сообщил он. В ходе мероприятия было проверено свыше пяти тысяч автобусов различной вместимости.