В Ростовской области поймали 26 междугородних перевозчиков без лицензии

"На территории области в 2017 году было проведено комплексное профилактическое мероприятие «Межгород», которое охватывает федеральные трассы, областной центр и направлено на пресечение нелегальных перевозок", – сообщил он. В ходе мероприятия было проверено свыше пяти тысяч автобусов различной вместимости.
"По результатам данных проверок выявлено 44 автобуса межрегионального сообщения, которые эксплуатировались с техническими неисправностями. Также выявлено 26 перевозчиков, которые осуществляли предпринимательскую деятельность в области транспорта без лицензии", – констатировал Токин.
Всего за административные нарушения было составлено свыше одной тысячи административных материалов.
Ежемесячно проводятся мероприятия по скрытому наблюдению за водителями в Ростове и крупных городах области, добавил он.