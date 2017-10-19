rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2017, 13:52

Published 19 октября 2017, 13:52

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Банду осудили в Ростовской области за незаконную вырубку леса

19 октября 2017, 13:52
В Ростовской области суд приговорил к срокам три года и два месяца заключения условно двух человек, которые занимались незаконной вырубкой деревьев, информирует региональная прокуратура.

"Было установлено, что в конце 2016 года мужчины прибыли в защитную лесополосу. Она находится рядом с селом Ольшанка. Они планировали сделать заготовки дров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчины спилили белые акации, после чего их задержали. Размер ущерба составил десятки тысяч рублей.

Далее завели уголовное дело. Каждому осужденному назначили испытательный сроком три года.

Приговор вступил в законную силу.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика