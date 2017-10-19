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Четыре дня в Ростове будут проходить отключения света

19 октября 2017, 09:48
В части Ростова-на-Дону в течение четырех дней будут проходить отключения электричества, сведения передает горадминистрация.

В четверг света не будет на улицах Профсоюзная, Русская, в переулках Защитный, Медный.

В пятницу электричество отключат по улицам Профсоюзная, Токарная. Кроме того, 23 октября электричества не будет на улицах Профсоюзная, Русская, Токарная, в переулках Защитный, Медный.

Также 24 октября свет отключат на улицах Профсоюзная, Русская, Токарная, Межевая, Нагорная, Балашовская, Вагулевского, в переулках Защитный, Кавалерийский, Солдатский.

Помимо этого, 23 и 24 октября света не будет по улицам Украинская, Вятская, переулкам Уральский, Ухтомский.

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У вас часто отключают свет?
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