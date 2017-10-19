Четыре дня в Ростове будут проходить отключения света

В четверг света не будет на улицах Профсоюзная, Русская, в переулках Защитный, Медный.
В пятницу электричество отключат по улицам Профсоюзная, Токарная. Кроме того, 23 октября электричества не будет на улицах Профсоюзная, Русская, Токарная, в переулках Защитный, Медный.
Также 24 октября свет отключат на улицах Профсоюзная, Русская, Токарная, Межевая, Нагорная, Балашовская, Вагулевского, в переулках Защитный, Кавалерийский, Солдатский.
Помимо этого, 23 и 24 октября света не будет по улицам Украинская, Вятская, переулкам Уральский, Ухтомский.
р1