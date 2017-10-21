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Posted 21 октября 2017, 11:10

Published 21 октября 2017, 11:10

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

Донских водителей призвали быть аккуратными из-за тумана

21 октября 2017, 11:10
Водителей в Ростовской области призвали быть внимательными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условиях, информирует в субботу региональное УМВД.

"В регионе в утренние и вечерник часы ожидается туман. Автолюбителей попросили увеличить дистанцию до двигающихся впереди машин", - сказано в сообщении.

Также на дороге следует выбирать оптимальную скорость. Необходимо строго соблюдать правила проезда переходов.

Пешеходов призвали не выходить на дорогу в неположенном месте. При переходе проезжей части с ребенком надо держать его за руку.

Во время ожидания общественного транспорта не стоит выходить на дорогу.

Ранее о тумане в регионе предупреждали в пятницу.

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