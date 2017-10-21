Донских водителей призвали быть аккуратными из-за тумана

Posted 21 октября 2017, 11:10
Published 21 октября 2017, 11:10
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
"В регионе в утренние и вечерник часы ожидается туман. Автолюбителей попросили увеличить дистанцию до двигающихся впереди машин", - сказано в сообщении.
Также на дороге следует выбирать оптимальную скорость. Необходимо строго соблюдать правила проезда переходов.
Пешеходов призвали не выходить на дорогу в неположенном месте. При переходе проезжей части с ребенком надо держать его за руку.
Во время ожидания общественного транспорта не стоит выходить на дорогу.
Ранее о тумане в регионе предупреждали в пятницу.
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