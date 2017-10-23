Героин в Ростове можно купить оптом, не вставая с дивана

"Я катал по городу почти час одного из закладчиков, он мне был должен около тысячи рублей. Когда все адреса были «заложены» наркотиками, мужчина попросил довезти его до бабушки, где он возьмет деньги на оплату такси. Однако он зашел в подъезд многоэтажки и не вышел. Обращаться в полицию я боялся, так как эти люди знают марку моей машины, мой номер телефона. Вот и постарался забыть об этом досадном случае", - рассказывает таксист.