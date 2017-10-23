Героин в Ростове можно купить оптом, не вставая с дивана

Posted 23 октября 2017,, 13:04
Published 23 октября 2017,, 13:04
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Картина рыщущих в поисках закладки с дозой наркоманов стала привычной для жителей города, а круглосуточные аптеки делают кассу на незаконной продаже сильнодействующих лекарств. Система функционирует как часы, обеспечивая стабильно высокие позиции Ростовской области в общероссийских рейтингах по наркопреступлениям.
Оптом дешевле
Приобрести наркотики в Сети оказалось делом весьма несложным. При вводе в поисковики нужных фраз – Интернет выдает сотни сайтов, где можно с легкостью договориться о поставке любой дозы в любую точку страны. Стоит отметить, что часть из них заблокирована или не функционирует, но остается достаточное количество работающих.
По материалам, предоставленным в Роскомнадзор отделом контроля за оборотом наркотиков управления МВД России по Ростову, с начала года заблокировали 98 интернет-магазинов, продающих наркотики.
Журналист RostovGazeta списался в Telegram-канале с одним из наркоторговцев, который был готов отправить оптовую дозу в Кировский район Ростова с закладчиком. Оставалось дело за малым – отправить деньги на покупку 10 граммов героина, но на этом переписка с торговцем остановилась, так как самой цели приобретения наркотика у корреспондента не было.
Важно было понять, как действуют наркоторговцы, какая схема функционирует для продажи наркотических веществ, чтобы не попасться в руки полиции.
Поймать закладчиков или напрямую выйти на распространителей оказалось очень сложно. Преступники используют для своих целей все блага цивилизации – общение в Telegram, анонимный перевод денег через электронные кошельки или биткоины, а время закладки наркотика они точно не говорят. То есть, даже если попытаться устроить ловушку с целью поимки закладчика, попытка провалится, так как точное время и адрес закладки вам не скажут до того, как наркотик окажется на своем месте в ожидании клиента.
Героин в 10 граммов стоит 17 тысяч рублей, и это со скидкой на особо крупный размер. Также предприимчивые торговцы предлагают марихуану, спайс и любой другой вид наркотика. Для покупки надо всего лишь переслать на указанный адрес деньги и вам дадут подробную инструкцию о том, как надо себя вести, чтобы не попасться на глаза правоохранителей.
После того, как вы отправляете деньги, вам сообщают точное место закладки.
По словам продавца, наркотики доставляют в Россию с Ближнего Востока.
В Сети много сайтов, где даже переписка с продавцом необязательна. Для получения очередной дозы просто необходимо отправить на определенный счет нужную сумму денег, вам ответят SMS-кой и расскажут, где искать закладку.
Региональное УМВД сообщало, что весной текущего года в Новочеркасске задержали девушку, которая искала закладку у местного отдела полиции.
Риски
Источник RostovGazeta в силовых структурах города поясняет, что в Интернете могут быть и сайты мошенников, а также страницы с которых с потенциальными покупателями общаются сотрудники полиции или их информаторы. Но существуют программы, которые позволяют максимально обезопасить общение в Сети, о которых знают опытные пользователи и участники рынка наркоторговли.
"Начинающий наркоман может легко попасть на «удочку» мошенников. Наркозависимые пересылают деньги, договорившись в Сети с незнакомцами, а получить товар они не могут. Жаловаться в правоохранительные органы, конечно, никто не станет по этому поводу", - поясняет собеседник агентства.
Жертвами закладчиков часто становятся и таксисты – торговцы вызывают машину, развозят по адресам дозы, затем сообщают водителю о том, что денег на оплату услуг у них нет.
"Я катал по городу почти час одного из закладчиков, он мне был должен около тысячи рублей. Когда все адреса были «заложены» наркотиками, мужчина попросил довезти его до бабушки, где он возьмет деньги на оплату такси. Однако он зашел в подъезд многоэтажки и не вышел. Обращаться в полицию я боялся, так как эти люди знают марку моей машины, мой номер телефона. Вот и постарался забыть об этом досадном случае", - рассказывает таксист.
Аптеки не остались в стороне
Журналистам RostovGazeta не составило труда приобрести сильнодействующий антидепрессант "Фенибут". Корреспондент обошел несколько аптек, прежде чем ему согласились продать в "Донской аптеке" без рецепта лекарство.
"Фенибут" усиливает действие нейролептиков и снотворных препаратов, а также наркотиков и алкоголя. Поэтому лекарство без рецепта не продается, ведь некоторые люди принимают максимальные дозы препарата для получения кайфа или усиления его от приема наркотиков.
Представитель расположенной по адресу Королева, 9В аптеки, где и был куплен препарат, подтвердил, что лекарство запрещено продавать без рецепта, однако отказался комментировать случившееся. Он дал номера телефонов руководителей сети, по которым никто не ответил.
Лекарственные препараты "Терпинкод" и "Феназепам" достать в аптеках города не удалось. Данные препараты уже раскупили.
Руководитель организации "Ростов без наркотиков" Станислав Горяинов утверждает, что наркоманы не могут "завязать" с зависимостью из-за доступности запрещенных веществ.
"Наркотики продают везде. Препараты можно приобрести в аптеке, и никто не помешает", - рассказал Горяинов.
На вопрос о том, много ли аптек в Ростове занимаются безрецептурной продажей лекарств, он ответил, что большинство. Также он добавил, что только единицы этим не занимаются.
"Это связано с зарабатыванием денег. В стране капиталисты и бизнесмены не гнушаются ничем для заработка. Они могут продать все, что угодно. Фармацевты знают об этих ситуациях, но боятся, что их выгонят с работы", - отметил собеседник.
Однако журналистам удалось купить запрещенный препарат только в одной аптеке из порядка 10. В других нужных таблеток не оказалось, либо фармацевты наотрез отказались продавать их без рецепта.
По данным областного Росздравнадзора, с начала года аптеки оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за нарушения и большинство недочетов связаны с продажей лекарств без рецептов. Власти региона также обвиняют аптеки в росте наркомании.
Ужасающие цифры
Ростовская область по результатам первых шести месяцев этого года оказалась на седьмом месте среди всех регионов РФ по числу преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, говорится на портале правовой статистики.
С января по июнь в регионе зарегистрировали 3,1 тысячи преступлений, связанных с оборотом запрещенных веществ. По сравнению с прошлым годом прирост составил 24%.
За полгода поймали 1,7 тысячи человек за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Ростовская область находится на седьмом месте в РФ по этому показателю. В прошлом году за этот период поймали на 10,2% меньше подозреваемых.
В суды направили почти 2,1 тысячи дел, связанных с наркопреступлениями. Область находится на шестом месте в рейтинге.
ГУ ФСИН по Ростовской области отчиталась, что свыше 30% содержащихся в следственных изоляторах и колониях региона отбывают срок или ожидают приговора за незаконный оборот наркотиков. К сентябрю в подведомственных службе исполнения наказания учреждениях содержались 5,9 тысячи граждан, задержанных за аналогичные преступления.
Главврач ростовского областного наркологического диспансера Елена Малышко рассказала, что в регионе за прошлый год с диагнозом "наркомания" зарегистрированы 10 тысяч человек. По ее словам, в регионе каждому второму муниципалитету не хватает диагностического медицинского оборудования, чтобы проводить анализы на наркотики.
Обо всех фактах и нарушениях авторы статьи сообщили в региональную полицию.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области пояснила, что мониторинг Сети проводится сотрудниками полиции регулярно. "Через Интернет устанавливаются ресурсы, используемые сбытчиками для рекламы и распространения запрещенных веществ, далее устанавливаются непосредственные организаторы так называемых интернет-магазинов, иные лица, выполняющие роли операторов, оптовых, мелкооптовых и розничных закладчиков, производятся их задержания", - говорится в ответе на запрос RostovGazeta.
Полиция уточняет, что сбыт наркотических средств посредством тайников-закладок существует во всех крупных городах и населенных пунктах, так как является эффективным способом распространения наркотических средств.
Кроме того, регулярно проводятся мероприятия по выявлению фактов безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, отпускаемых аптечными учреждениями (организациями) только по рецептам.
"Полиция регулярно выявляет факты нарушения правил отпуска лекарственных препаратов (препараты с малым содержанием солей кодеина, "Лирика", "Тропикамид") на территории города Ростова-на-Дону и Ростовской области", - уточняется в тексте.