Магазины Басты продолжают пропагандировать криминал — эксперт

Posted 23 октября 2017,, 14:32
Published 23 октября 2017,, 14:32
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
"Заявление мы подали еще несколько месяцев назад, но ответ так и не был получен. Наверное, проводится какая-то экспертиза", - говорит Афанасьев.
Ранее он заявил в ряде СМИ о том, что среди школьников процветает криминальный образ жизни, якобы пропагандируемый известным рэпером посредством символики в одежде.
В пресс-службе творческого объединения Gazgolder комментировать информацию отказались из-за того, что информация о намерениях подать заявление в Генпрокуратуру была опубликована два месяца назад. "Мы комментировали это еще два месяца назад", - сказала пресс-атташе Наталья Мостакова. Однако по данному вопросу в СМИ не было найдено ни одного комментария клуба.
Ранее в ростовских судах рассматривалось несколько дел в отношении Басты и Децла из-за оскорблений в соцсетях. Суд оштрафовал Басту сначала на 50 тысяч рублей, затем еще на 350 тысяч. Со вторым решением суда Вакуленко не согласился. Оспорить его он намерен 31 октября.