Магазины Басты продолжают пропагандировать криминал — эксперт

В пресс-службе творческого объединения Gazgolder комментировать информацию отказались из-за того, что информация о намерениях подать заявление в Генпрокуратуру была опубликована два месяца назад. "Мы комментировали это еще два месяца назад", - сказала пресс-атташе Наталья Мостакова. Однако по данному вопросу в СМИ не было найдено ни одного комментария клуба.