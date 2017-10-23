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Posted 23 октября 2017,, 14:32

Published 23 октября 2017,, 14:32

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Магазины Басты продолжают пропагандировать криминал — эксперт

23 октября 2017, 14:32
Магазины популярного ростовского рэпера Басты (Василия Вакуленко) продолжают пропагандировать криминал после обращения в Генпрокуратуру, сообщил RostovGazeta адвокат Сергей Афанасьев.

"Заявление мы подали еще несколько месяцев назад, но ответ так и не был получен. Наверное, проводится какая-то экспертиза", - говорит Афанасьев.

Ранее он заявил в ряде СМИ о том, что среди школьников процветает криминальный образ жизни, якобы пропагандируемый известным рэпером посредством символики в одежде.

В пресс-службе творческого объединения Gazgolder комментировать информацию отказались из-за того, что информация о намерениях подать заявление в Генпрокуратуру была опубликована два месяца назад. "Мы комментировали это еще два месяца назад", - сказала пресс-атташе Наталья Мостакова. Однако по данному вопросу в СМИ не было найдено ни одного комментария клуба.

Ранее в ростовских судах рассматривалось несколько дел в отношении Басты и Децла из-за оскорблений в соцсетях. Суд оштрафовал Басту сначала на 50 тысяч рублей, затем еще на 350 тысяч. Со вторым решением суда Вакуленко не согласился. Оспорить его он намерен 31 октября.

Вы слушаете Басту?
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#Культура#Децл VS Ростов#Новости#Опросы#Юлия Ликарчук
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