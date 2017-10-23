В Ростове восстановят могилу моряку крейсера "Аврора"

"У нас есть могила моряка крейсера "Аврора" Щербакова Владимира Семеновича на Верхне-Гниловском кладбище, она в ужасном состоянии. Его похоронили в 1967 году, в честь столетия мы сделаем памятник", - заверил спикер в ходе пресс-тура администрации Ростова по Железнодорожному району.
Как следует из данных открытых источников, крейсер "Аврора" участвовал в русско-японской и в Первой мировой войне. Холостой выстрел с "Авроры" явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Сейчас крейсер является объектом культурного наследия, он стоит у Петроградской набережной.