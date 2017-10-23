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В Ростове восстановят могилу моряку крейсера "Аврора"

23 октября 2017, 17:41
В Ростове на Верхне-Гниловском кладбище восстановят могилу моряку крейсера "Аврора" сообщил заместитель главы администрации Железнодорожного района по социальным вопросам Виктор Симоненко.

"У нас есть могила моряка крейсера "Аврора" Щербакова Владимира Семеновича на Верхне-Гниловском кладбище, она в ужасном состоянии. Его похоронили в 1967 году, в честь столетия мы сделаем памятник", - заверил спикер в ходе пресс-тура администрации Ростова по Железнодорожному району.

Как следует из данных открытых источников, крейсер "Аврора" участвовал в русско-японской и в Первой мировой войне. Холостой выстрел с "Авроры" явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Сейчас крейсер является объектом культурного наследия, он стоит у Петроградской набережной.

Слышали о крейсере "Аврора"?
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