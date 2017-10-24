ФАС рассмотрит жалобу на конкурс по ремонту вокзала Ростов-Главный

Известно, что компания "Донской строитель направила в адрес регионального УФАС жалобу на действия Федеральной пассажирской компании во время проведения аукциона на право заключения договора на проведение капительного ремонта производственного объекта вагонного участка Ростов, нежилых помещений вокзала Ростов-Главный. Извещение о проведении аукциона было опубликовано 28 августа 2017 года. При этом в ходе проведения аукциона 3 октября заявка компании "Донской строитель" была отклонена по причине того, что в документах организации не была представлена выписка из реестра саморегулируемой организации в области строительства. Однако несостоявшийся подрядчик с решением заказчика не согласился.