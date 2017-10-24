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Posted 24 октября 2017, 06:23

Published 24 октября 2017, 06:23

Modified 1 октября, 13:47

Updated 1 октября, 13:47

ФАС рассмотрит жалобу на конкурс по ремонту вокзала Ростов-Главный

24 октября 2017, 06:23
Компания "Донской строитель" обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области с жалобой на действия Федеральной пассажирской компании при проведении аукциона, следует из документов, размещенных на сайте ведомства.

Известно, что компания "Донской строитель направила в адрес регионального УФАС жалобу на действия Федеральной пассажирской компании во время проведения аукциона на право заключения договора на проведение капительного ремонта производственного объекта вагонного участка Ростов, нежилых помещений вокзала Ростов-Главный. Извещение о проведении аукциона было опубликовано 28 августа 2017 года. При этом в ходе проведения аукциона 3 октября заявка компании "Донской строитель" была отклонена по причине того, что в документах организации не была представлена выписка из реестра саморегулируемой организации в области строительства. Однако несостоявшийся подрядчик с решением заказчика не согласился.

На время рассмотрения жалобы в УФАС процедура определения поставщика по аукциону была приостановлена.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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