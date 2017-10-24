Смертельную аварию на Шолохова в Ростове обсудят на Первом канале

Эфир с участием Юлии Анисимовой, которая является виновницей аварии, произошедшей несколько недель назад на улице Шолохова в Ростове, состоится во вторник, 24 ноября. В эфире программы девушка решила попросить прощения у близких Александра Шамова, погибшего под колесами ее автомобиля. Вместе с владелицей Audi R8 в студию пришли ее друг и адвокат. Семью погибшего парня представляла тетя Александра — Галина.