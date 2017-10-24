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Смертельную аварию на Шолохова в Ростове обсудят на Первом канале

24 октября 2017, 15:52
Водитель Audi R8, насмерть сбившая 33-летнего жителя Ростова-на-Дону примет участие в программе "Мужское и женское" Александра Гордона, информация об этом размещена в соцсети.

Эфир с участием Юлии Анисимовой, которая является виновницей аварии, произошедшей несколько недель назад на улице Шолохова в Ростове, состоится во вторник, 24 ноября. В эфире программы девушка решила попросить прощения у близких Александра Шамова, погибшего под колесами ее автомобиля. Вместе с владелицей Audi R8 в студию пришли ее друг и адвокат. Семью погибшего парня представляла тетя Александра — Галина.

Из-за удара спорткара тело ростовчанина отбросило на 200 метров. Примерно столько же составила протяженность тормозного пути. При этом, по словам правозащитника автоледи, скорость машины не превышала 80 километров в час, а погибший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя неадекватно, выскочив на проезжую часть. Близкие молодого человека опасаются, что Юлия уйдет от ответственности.

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