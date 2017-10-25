Пользователи "Одноклассников" хотят видеть Лепса в Новый год на Первом

За артистов, не присутствовавших в изначальном списке, пользователи отдали более 50 тысяч голосов. Топ-10 наиболее часто предлагаемых исполнителей, которых не было в изначальном списке, сегодня добавлен к общему листу голосования вместе с отданными за них голосами, после чего начнется решающий этап проекта. Здесь популярны и российские рок-звезды, в частности, Земфира и "Би-2", и знаменитые поп-исполнители – Сергей Лазарев, Елка, Дима Билан.