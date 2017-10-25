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Пользователи "Одноклассников" хотят видеть Лепса в Новый год на Первом

25 октября 2017, 12:07
В выборе гостей новогоднего эфира на Первом канале в "Одноклассниках" приняли участие свыше 720 тысяч человек, говорится в сообщении администрации соцсети.

Социальная сеть дополнит список для голосования именами тех артистов, что предложили пользователи. Ранее сообщалось, что в приложении "Одноклассники" было запущено голосование за хедлайнеров новогодней ночи на Первом канале. В список вошли 60 звезд, он был сформирован на основе предпочтений пользователей соцсети в разделе "Музыка". С одного аккаунта можно проголосовать только один раз, выбрав трех любимых артистов.

Так, по итогам двух недель голосования, можно сделать вывод, что пользователи "Одноклассников" хотят, чтобы в Новый год с телеэкрана их развлекали Григорий Лепс, Ани Лорак, Наргиз, Полина Гагарина и скандально известная группа "Ленинград".

За артистов, не присутствовавших в изначальном списке, пользователи отдали более 50 тысяч голосов. Топ-10 наиболее часто предлагаемых исполнителей, которых не было в изначальном списке, сегодня добавлен к общему листу голосования вместе с отданными за них голосами, после чего начнется решающий этап проекта. Здесь популярны и российские рок-звезды, в частности, Земфира и "Би-2", и знаменитые поп-исполнители – Сергей Лазарев, Елка, Дима Билан.

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Вы уже проголосовали за любимых артистов?
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#Новости#Новый год близко#Анна Петрова#Общество#Опросы
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