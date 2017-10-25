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Продажи Subaru XV в России начнутся в среду

25 октября 2017, 06:06
В среду дилеры начнут продавать компактный кроссовер Subaru XV, стоимость будет начинаться от 1,6 миллиона рублей, информирует "Автостат".

"В минимальной комплектации покупатель получит систему экономии топлива, несколько подушек безопасности, датчики дождя и свет. Также у машины появилась система помощи водителю EyeSight", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стоимость транспорта с такой системой составит 1,87 миллиона рублей. Объем мотора авто будет достигать двух литров.

Также на выбор доступны девять вариантов цветов экстерьера. Цвет никак не влияет на стоимость. Из-за старта продаж покупателя предложат специальные цены на другие модели компании.

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