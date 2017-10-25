Продажи Subaru XV в России начнутся в среду

"В минимальной комплектации покупатель получит систему экономии топлива, несколько подушек безопасности, датчики дождя и свет. Также у машины появилась система помощи водителю EyeSight", - сказано в сообщении.
Отмечается, что стоимость транспорта с такой системой составит 1,87 миллиона рублей. Объем мотора авто будет достигать двух литров.
Также на выбор доступны девять вариантов цветов экстерьера. Цвет никак не влияет на стоимость. Из-за старта продаж покупателя предложат специальные цены на другие модели компании.
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