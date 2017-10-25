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Posted 25 октября 2017,, 09:29

Published 25 октября 2017,, 09:29

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Telegram-бот передаст показания электросчетчиков в Ростовской области‍

25 октября 2017, 09:29
У жителей Ростовской области появилась возможность передать показания счетчиков за электроэнергию при помощи Telegram-бота, сообщает организация "ТНС энерго Ростов-на-Дону".

"Был создан Telegram-бот. Пользователи смогут передавать показатели за электричество, увидеть историю потребления электроэнергии", - сказано в сообщении.

Кроме того, можно контролировать платежи. В дальнейшем местные жители смогут оплачивать счета при помощи бота.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть мессенджер Telegram, в поиске набрать @TNSRND_bot и нажать на старт. Далее следует ввести номер лицевого счета и последнюю сумму оплаты.

Отмечается, что аналогичные возможности появятся в Viber и Skype.

р1

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#Технологии#Новости#Опросы
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