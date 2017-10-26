"Ростелеком" предложил предпринимателям ЮФО сэкономить на подключении услуг

Среди дополнительных услуг популярностью пользуются "Интерактивное ТВ", "Виртуальная АТС", "Управляемый Wi-Fi".
При их подключении можно сэкономить до 70% от изначальной цены отдельных услуг", - сказано в сообщении. Отмечается, что у заказчиков будет возможность не только сэкономить, но и заработать на применении цифровых сервисов.
Так,"Виртуальная АТС" увеличивает оперативность ответа в несколько раз. При этом средний чек клиентов увеличивается почти на 25% при наличии "Интерактивного ТВ" и "Управляемого Wi-Fi, благодаря рекламным возможностям.
"Ростелеком" – это одна из самых крупных в РФ и Европе телекоммуникационных компаний.