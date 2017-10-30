"Метро" попросил покупателей вернуть мясо "Евродона" из-за гриппа птиц

"Мы предприняли меры по информированию своих покупателей о несоответствии и отзыве продукции. Важно подчеркнуть, что несоответствие было выявлено только в замороженной продукции (а не в охлажденной), менее востребованной у покупателей", - отметили в пресс-службе гипермаркета.