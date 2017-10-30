rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

"Метро" попросил покупателей вернуть мясо "Евродона" из-за гриппа птиц

30 октября 2017, 14:47
Гипермаркеты "Метро" в Москве и Московской области попросили покупателей вернуть мясо индейки ростовского производителя "Евродон" после обнаружения в замороженной продукции вируса птичьего гриппа, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ООО "Метро Кэш энд Керри".

В мае этого года управление Россельхознадзора обнаружило во время внеплановой проверки в пробах мяса, фарша, голени и крыльях индейки опасный вирус птичьего гриппа. Продукцию изъяли с прилавков магазинов, запретили поставки из распределительного центра. Поставщика оштрафовали на 300 тысяч рублей.

"Мы предприняли меры по информированию своих покупателей о несоответствии и отзыве продукции. Важно подчеркнуть, что несоответствие было выявлено только в замороженной продукции (а не в охлажденной), менее востребованной у покупателей", - отметили в пресс-службе гипермаркета.

Гипермаркет также отказался от сотрудничества с поставщиком из-за риска покупки зараженного мяса.

Напомним, птичий грипп вспыхнул на участке выращивания молодняка компании "Евродон" в декабре прошлого года. Уничтожили около 700 тысяч голов. Убытки компании достигли почти 2 миллиардов рублей. Ранее в продукции компании нашли также кишечную палочку, сальмонеллы и антибиотики.

Материалы по теме
"Метро" изъял всю продукцию ростовского "Евродона" из-за гриппа птиц«Метро» отказался от поставок с ростовского «Евродон» из-за птичьего гриппа
#Новости#Опасная индейка#Юлия Ликарчук#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28