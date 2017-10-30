"Метро" попросил покупателей вернуть мясо "Евродона" из-за гриппа птиц

В мае этого года управление Россельхознадзора обнаружило во время внеплановой проверки в пробах мяса, фарша, голени и крыльях индейки опасный вирус птичьего гриппа. Продукцию изъяли с прилавков магазинов, запретили поставки из распределительного центра. Поставщика оштрафовали на 300 тысяч рублей.
"Мы предприняли меры по информированию своих покупателей о несоответствии и отзыве продукции. Важно подчеркнуть, что несоответствие было выявлено только в замороженной продукции (а не в охлажденной), менее востребованной у покупателей", - отметили в пресс-службе гипермаркета.
Гипермаркет также отказался от сотрудничества с поставщиком из-за риска покупки зараженного мяса.
Напомним, птичий грипп вспыхнул на участке выращивания молодняка компании "Евродон" в декабре прошлого года. Уничтожили около 700 тысяч голов. Убытки компании достигли почти 2 миллиардов рублей. Ранее в продукции компании нашли также кишечную палочку, сальмонеллы и антибиотики.