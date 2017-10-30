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Программу на осенние каникулы опубликовал Ростовский зоопарк

30 октября 2017, 11:16
Программу мероприятий в период осенних каникул опубликовал зоопарк Ростова-на-Дону в своей группе "ВКонтакте".

"Экскурсии, контактные лектории и показательные кормления будут проходить в зоопарке каждый день с 30 октября по 6 ноября", - сказано в публикации.

В понедельник и вторник пройдут показательные кормления обитателей аквариума и экзотариума. В среду, 1 ноября, посетителей ждет беседа "Гиганты суши" в здании слоновника и показательное кормление рогатого ворона.

В четверг показательно покормят белую медведицу Комету, а в пятницу ожидается выход в стеклянный вольер тигренка с мамой Примой. В субботу и воскресенье пройдут контактные лектории и кормления слонов и лемуров.

Закончится неделя кормлением антропоидов в понедельник, 6 ноября.

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Вы пойдете в зоопарк на каникулах?
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