Программу на осенние каникулы опубликовал Ростовский зоопарк

"Экскурсии, контактные лектории и показательные кормления будут проходить в зоопарке каждый день с 30 октября по 6 ноября", - сказано в публикации.
В понедельник и вторник пройдут показательные кормления обитателей аквариума и экзотариума. В среду, 1 ноября, посетителей ждет беседа "Гиганты суши" в здании слоновника и показательное кормление рогатого ворона.
В четверг показательно покормят белую медведицу Комету, а в пятницу ожидается выход в стеклянный вольер тигренка с мамой Примой. В субботу и воскресенье пройдут контактные лектории и кормления слонов и лемуров.
Закончится неделя кормлением антропоидов в понедельник, 6 ноября.
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