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Главные признаки супружеской неверности назвали эксперты

31 октября 2017, 12:49
Признаки, по которым можно определить, что мужчина изменяет своей половине, назвали эксперты, эти сведения опубликовала Lenta.

"Первым, и самым главным признаком назвали резко возросший интерес к собственной внешности", - сказано в публикации.

Если мужчина резко начал ежедневно бриться, покупать новые вещи, пользоваться парфюмерной продукцией, велика вероятность, что он не верен своей супруге.

Вторым признаком специалисты считают постоянное внимание к смартфону, на который могут приходить странные послания. При этом доступ к телефону запаролен.

Для того, чтобы вырваться из дома, изменники используют хорошо известный прием – хлопнуть дверью в гневе. Еще один признак – участившиеся задержки после работы, прогулки без членов семьи и активность в социальных сетях.

р3

Вы когда-нибудь подозревали свою половину в неверности?
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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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