Главные признаки супружеской неверности назвали эксперты

"Первым, и самым главным признаком назвали резко возросший интерес к собственной внешности", - сказано в публикации.
Если мужчина резко начал ежедневно бриться, покупать новые вещи, пользоваться парфюмерной продукцией, велика вероятность, что он не верен своей супруге.
Вторым признаком специалисты считают постоянное внимание к смартфону, на который могут приходить странные послания. При этом доступ к телефону запаролен.
Для того, чтобы вырваться из дома, изменники используют хорошо известный прием – хлопнуть дверью в гневе. Еще один признак – участившиеся задержки после работы, прогулки без членов семьи и активность в социальных сетях.
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