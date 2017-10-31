Тушение пожара в центре Ростова осложняют припаркованные авто — МЧС

"Огонь сложно тушить потому, что из-за припаркованных машин мы не можем подъехать к зданию. Мы припарковали авто, собрали оборудование, но когда нам пришлось передвинуться на несколько метров, из-за припаркованных машин нам пришлось разобрать все оборудование, переехать на новую точку и снова собирать его", - сказал собеседник агентства.