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Тушение пожара в центре Ростова осложняют припаркованные авто — МЧС

31 октября 2017, 16:41
Тушение пожара в центре города Ростова-на-Дону осложняют припаркованные в два ряда автомобили, сообщил RostovGazeta один из пожарных, участвующих в ликвидации огня.

Постройка загорелась около четырех часов во вторник. Горит крыша здания по улице Тельмана.

"Огонь сложно тушить потому, что из-за припаркованных машин мы не можем подъехать к зданию. Мы припарковали авто, собрали оборудование, но когда нам пришлось передвинуться на несколько метров, из-за припаркованных машин нам пришлось разобрать все оборудование, переехать на новую точку и снова собирать его", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожарные не имеют места для маневров. "Это существенно замедлило тушение пожара", - отметил он. Сейчас на месте работают две пожарные машины. В пресс-службе МЧС пока не подтвердили информацию о ликвидации огня.

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