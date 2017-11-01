Десятки домов будут оставаться без света на этой неделе в Ростове

В среду электричество выключили по улицам Мусоргского, Шостаковича, Кабалевского, Гераневая, Самшитовая, Липовая, Каштановая, Молодежная, Российская, Первая, Вторая Грамши, Хмельницкого, Калининградская, Карпатская, Ковалевской, Маршальская, Озерная, Первая Круговая.
Кроме того, света не будет в переулках Алябьева, Врубеля, Васнецова, Крамского, Левитана, Хачатуряна, Поленова, Третьякова, Серова, Тенистый, Прохладный, Одуванчиковый, Рябиновый, Ромашковый, Быкадорова, Туроверова.
В среду и четверг свет будут выключать по улицам Марины Расковой, Владиленская, переулку Конный. В четверг электричества не будет по улицам Байкальская, Западная, Калининградская, Линейная, Лобачевского, Семипалатинская, Шекспира, Волкова.
В четверг и пятницу света не будет на улицах Первая, Вторая Киргизская, Казахская, в переулках Уральский, Ухтомский, Хибинский, Кубанский.
В пятницу электричество выключат на улицах Шатурская, Волгостроевская, Кржижановского, Марины Расковой, Герцена, Якуба Колоса, Владиленская, Бетховена, Горловская, Демократическая, Доватора, Дарвина, Звездная, Лазо, Нахимова, Павлова, Котовского, Латвийская, Пархоменко, Попова, Предботаническая, Репина, Целинная, в переулках Гельца, Голубинный.
В субботу электричества не будет на улице Максима Горького.
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