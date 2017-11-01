Десятки домов будут оставаться без света на этой неделе в Ростове

В среду и четверг свет будут выключать по улицам Марины Расковой, Владиленская, переулку Конный. В четверг электричества не будет по улицам Байкальская, Западная, Калининградская, Линейная, Лобачевского, Семипалатинская, Шекспира, Волкова.