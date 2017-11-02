Число налоговых проверок в Ростовской области выросло вдвое

При этом количество проверок, проводимых непосредственно налоговыми органами, снизилось на 4%.
Во вторник состоялось расширенное заседание коллегии управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области, на котором были подведены итоги работы управления работы за девять месяцев текущего года.
"В текущем году налоговой службой с участием органов внутренних дел проведены 64 выездные проверки, это в два больше, чем в прошлом году, а также на 83% увеличился показатель взысканий по результатам этих проверок", - рассказал Фотинов.
Также он сообщил, что в рамках совместной работы со Следственным комитетом за девять месяцев 2017 года досмотрено 107 материалов, возбуждено 72 уголовных дела
"Количество отказов в возбуждении уголовного дела снизилось по сравнению с 2016 годом, с 91 до 45", - уточнил спикер.