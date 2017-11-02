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Posted 2 ноября 2017, 14:25

Published 2 ноября 2017, 14:25

Modified 1 октября, 13:01

Updated 1 октября, 13:01

Ревнивый дончанин несколько раз ударил ножом жену, подкараулив ее в кафе

2 ноября 2017, 14:25
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении жителя Каменска-Шахтинского, который пришел на работу к жене и несколько раз ударил ее ножом, информирует в четверг региональное УСКР.

"В конце октября в поселке Северский Донец пьяный подозреваемый пришел в кафе, где работала его жена. Они поссорились на почве ревности", - сказано в сообщении.

Далее фигурант дела несколько раз ударил ножом 33-летнюю женщину по голове и телу. Пострадавшая оказала активное сопротивление. Также ей помог один из посетителей.

Отмечается, что потерпевшая выжила. По факту произошедшего завели уголовное дело. Теперь 35-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В данный момент подозреваемый арестован.

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