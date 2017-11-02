Ревнивый дончанин несколько раз ударил ножом жену, подкараулив ее в кафе

Posted 2 ноября 2017, 14:25
Published 2 ноября 2017, 14:25
Modified 1 октября, 13:01
Updated 1 октября, 13:01
"В конце октября в поселке Северский Донец пьяный подозреваемый пришел в кафе, где работала его жена. Они поссорились на почве ревности", - сказано в сообщении.
Далее фигурант дела несколько раз ударил ножом 33-летнюю женщину по голове и телу. Пострадавшая оказала активное сопротивление. Также ей помог один из посетителей.
Отмечается, что потерпевшая выжила. По факту произошедшего завели уголовное дело. Теперь 35-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В данный момент подозреваемый арестован.
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