В Ростове задержали двух мужчин, по вине которых пострадал подросток

"Было установлено, что житель Геленджика и гражданин Узбекистана предоставляли услуги по катанию на гидроциклах. Однако документов на эту деятельность у них не было", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к ним обратилась несовершеннолетняя жительница Москвы и заплатила за услугу 1,5 тысячи рублей. Во время поездки на гидроцикле в море выпал водитель. Транспорт направился к берегу и столкнулся с бетонной опорой. Пострадавшая вылетела и ударилась о железный забор.
В данный момент подозреваемые арестованы.
Ранее сообщалось, что по факту инцидента завели уголовное дело.
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