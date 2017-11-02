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В Ростове задержали двух мужчин, по вине которых пострадал подросток

2 ноября 2017, 15:31
В Ростове-на-Дону удалось задержать двух человек, по вине которых девушка-подросток на гидроцикле врезалась в бетонное ограждение и получила травмы, информирует в четверг Южное управление на транспорте СКР.

"Было установлено, что житель Геленджика и гражданин Узбекистана предоставляли услуги по катанию на гидроциклах. Однако документов на эту деятельность у них не было", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к ним обратилась несовершеннолетняя жительница Москвы и заплатила за услугу 1,5 тысячи рублей. Во время поездки на гидроцикле в море выпал водитель. Транспорт направился к берегу и столкнулся с бетонной опорой. Пострадавшая вылетела и ударилась о железный забор.

В данный момент подозреваемые арестованы.

Ранее сообщалось, что по факту инцидента завели уголовное дело.

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