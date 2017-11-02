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Власти прогнозируют разочарование гостей ЧМ-2018 от облика Ростова

2 ноября 2017, 13:53
Власти Ростовской области ожидают разочарование гостей чемпионата мира по футболу 2018 года от отреставрированных фасадов домов, сообщил на совещании по сохранению исторического облика главный архитектор региона Алексей Полянский.
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ЧМ-2018

Совещание прошло в Торгово-промышленной палате Ростовской области в четверг.

"Раскрасить городок, как веселую игрушку, наверное, было бы хорошо, но мы понимаем, что большое количество людей, которые приедут смотреть на Ростов, прочитав, что это исторический город, не увидят того антиквариата, о котором идет речь, во многом разочаруются", - сказал Полянский.

По словам главного архитектора, властям сегодня приходится "балансировать на грани капремонта и реставрации". "Это на самом деле борьба за наше региональное самосохранение с точки зрения культурного наследия", - подчеркнул архитектор.

В рамках подготовки города к чемпионату мира отреставрировали 189 фасадов зданий.

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#Новости#ЧМ-2018#Юлия Ликарчук#Общество
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