Власти прогнозируют разочарование гостей ЧМ-2018 от облика Ростова

Совещание прошло в Торгово-промышленной палате Ростовской области в четверг.
"Раскрасить городок, как веселую игрушку, наверное, было бы хорошо, но мы понимаем, что большое количество людей, которые приедут смотреть на Ростов, прочитав, что это исторический город, не увидят того антиквариата, о котором идет речь, во многом разочаруются", - сказал Полянский.
По словам главного архитектора, властям сегодня приходится "балансировать на грани капремонта и реставрации". "Это на самом деле борьба за наше региональное самосохранение с точки зрения культурного наследия", - подчеркнул архитектор.
В рамках подготовки города к чемпионату мира отреставрировали 189 фасадов зданий.