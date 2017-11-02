Власти прогнозируют разочарование гостей ЧМ-2018 от облика Ростова

"Раскрасить городок, как веселую игрушку, наверное, было бы хорошо, но мы понимаем, что большое количество людей, которые приедут смотреть на Ростов, прочитав, что это исторический город, не увидят того антиквариата, о котором идет речь, во многом разочаруются", - сказал Полянский.