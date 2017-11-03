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В Ростовской области участились случаи афер от имени Пенсионного фонда

3 ноября 2017, 17:17
В Ростовской области стали чаще происходить случаи, когда незнакомцы представляются работниками Пенсионного фонда России и хотят получить номера документов, информирует отделение ПФР по региону.

"Аферисты показывают различные удостоверения. Они хотят узнать номера паспорта, СНИЛС и банковской карты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в группу риска чаще всего попадают пожилые люди. При предоставлении данных пенсионные накопления могут быть переведены в другой фонд. Инвестиционный доход теряется, если менять страховщика чаще, чем раз в пять лет.

Местных жителей предупредили о том, что работники ПФР не проводят операции с деньгами и не просят личных данных. Также они не ходят по домам.

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#Новости#Происшествия#Опросы
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