В Ростовской области участились случаи афер от имени Пенсионного фонда

"Аферисты показывают различные удостоверения. Они хотят узнать номера паспорта, СНИЛС и банковской карты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в группу риска чаще всего попадают пожилые люди. При предоставлении данных пенсионные накопления могут быть переведены в другой фонд. Инвестиционный доход теряется, если менять страховщика чаще, чем раз в пять лет.
Местных жителей предупредили о том, что работники ПФР не проводят операции с деньгами и не просят личных данных. Также они не ходят по домам.
р1