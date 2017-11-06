Стали известны фильмы, в которых у актеров был настоящий секс

Posted 6 ноября 2017,, 10:16
Published 6 ноября 2017,, 10:16
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
"При съемках фильма "Нимфоманка" режиссер Ларс фон Триер заявил, что в киноленте будет настоящий секс. Для этого использовали порноактеров", - сказано в сообщении.
Отмечается, что этот же режиссер снял фильм "Антихрист". Здесь уже дублеры не понадобились. Картина получила название "Эротический хоррор".
Издание пишет, что настоящий секс показывают в фильме Клемента Вирго "Спи со мной". Также Джон Кэмерон Митчелл, который снял "Клуб Shortbus", признался, что каждый оргазм в картине является настоящим.
Кроме того, реалистичный оральный секс был показан в ленте "Коричневый кролик". Во время просмотра зрители уходили из зала.
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