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Posted 6 ноября 2017,, 10:16

Published 6 ноября 2017,, 10:16

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Стали известны фильмы, в которых у актеров был настоящий секс

6 ноября 2017, 10:16
Режиссеры раскрыли названия кинолент, в которых у актеров была настоящая интимная связь, информирует Ren.tv

"При съемках фильма "Нимфоманка" режиссер Ларс фон Триер заявил, что в киноленте будет настоящий секс. Для этого использовали порноактеров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что этот же режиссер снял фильм "Антихрист". Здесь уже дублеры не понадобились. Картина получила название "Эротический хоррор".

Издание пишет, что настоящий секс показывают в фильме Клемента Вирго "Спи со мной". Также Джон Кэмерон Митчелл, который снял "Клуб Shortbus", признался, что каждый оргазм в картине является настоящим.

Кроме того, реалистичный оральный секс был показан в ленте "Коричневый кролик". Во время просмотра зрители уходили из зала.

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