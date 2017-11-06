Ученые: бренд Apple стал новой религией для людей

Так, телеканал BBC подготовил документальный фильм, для съемок которого учены просканировали мозг фаната продукции "яблочного" бренд. Принявший участие в исследовании человек сообщил специалистам, что думает о марке Apple практически круглосуточно. Тесты показали, что мысли о гаджетах затрагивают области головного мозга, которые также реагируют на информацию о религии.
Ученые связывпют это с тем, что магазины Apple имеют много общего с храмами: они оформлены в строгом стиле, в них используется "почти ангельское" освещение" и даже логотип компании имеет сакральный смысл. В роли самого бога выступает Стив Джобс, который вдохновленно призывал последователей присоединиться к идеологии Apple.
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