Ученые: бренд Apple стал новой религией для людей

Ученые связывпют это с тем, что магазины Apple имеют много общего с храмами: они оформлены в строгом стиле, в них используется "почти ангельское" освещение" и даже логотип компании имеет сакральный смысл. В роли самого бога выступает Стив Джобс, который вдохновленно призывал последователей присоединиться к идеологии Apple.