Приблизить сроки стройки школы на Вертолетном поле предложил житель Ростова

Posted 7 ноября 2017, 10:24
Published 7 ноября 2017, 10:24
Modified 1 октября, 14:28
Updated 1 октября, 14:28
"В Железнодорожном районе города, на территории которого расположен объект, наблюдается острая нехватка мест в существующих школах, кроме того, они находятся далеко от Вертолетного поля", - сказано в инициативе.
В связи с этим автор предложения предлагает перенести разработку проекта запланированной властями школы на 2017-2018 годы, строительство - на 2018-2019 годы.
С момента публикации инициативы предложение поддержали 80 человек.
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