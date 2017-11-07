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Posted 7 ноября 2017, 10:24

Published 7 ноября 2017, 10:24

Modified 1 октября, 14:28

Updated 1 октября, 14:28

Приблизить сроки стройки школы на Вертолетном поле предложил житель Ростова

7 ноября 2017, 10:24
Перенести на более близкие сроки строительство школы на Вертолетном поле в Ростове-на-Дону предложил местный житель, сообщается в разделе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации.

"В Железнодорожном районе города, на территории которого расположен объект, наблюдается острая нехватка мест в существующих школах, кроме того, они находятся далеко от Вертолетного поля", - сказано в инициативе.

В связи с этим автор предложения предлагает перенести разработку проекта запланированной властями школы на 2017-2018 годы, строительство - на 2018-2019 годы.

С момента публикации инициативы предложение поддержали 80 человек.

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