Семен Слепаков написал стихи о покупке десятого iPhone

Напомним, что 3 ноября 2017 года в 55 странах мира, в том числе и России, начались продажи нового iPhone X. В Москве очередь за устройствами начала выстраиваться в ночь на 2 ноября, возле магазина на Тверской она насчитывала более 500 человек. Цена на гаджет начинается от 80 тысяч рублей.