Семен Слепаков написал стихи о покупке десятого iPhone

Posted 7 ноября 2017, 14:55
Published 7 ноября 2017, 14:55
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
Слепаков в стихотворной форме высмеял стремление поклонников марки Apple во что бы то ни стало войти в число первых покупателей iPhone.
Стихи Слепакова о покупке iPhone 10 собрали уже более 32,2 тысячи лайков. Пользователи соцсети поддержали Слепакова, по достоинству оценив его юмор.
Напомним, что 3 ноября 2017 года в 55 странах мира, в том числе и России, начались продажи нового iPhone X. В Москве очередь за устройствами начала выстраиваться в ночь на 2 ноября, возле магазина на Тверской она насчитывала более 500 человек. Цена на гаджет начинается от 80 тысяч рублей.
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