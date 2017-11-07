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Posted 7 ноября 2017, 14:55

Published 7 ноября 2017, 14:55

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Семен Слепаков написал стихи о покупке десятого iPhone

7 ноября 2017, 14:55
Участник команды КВН города Пятигорска, поэт и исполнитель своих песен Семен Слепаков посмеялся над фанатами новых iPhone, послание он опубликовал в своем Instagram.

Слепаков в стихотворной форме высмеял стремление поклонников марки Apple во что бы то ни стало войти в число первых покупателей iPhone.

Стихи Слепакова о покупке iPhone 10 собрали уже более 32,2 тысячи лайков. Пользователи соцсети поддержали Слепакова, по достоинству оценив его юмор.

Напомним, что 3 ноября 2017 года в 55 странах мира, в том числе и России, начались продажи нового iPhone X. В Москве очередь за устройствами начала выстраиваться в ночь на 2 ноября, возле магазина на Тверской она насчитывала более 500 человек. Цена на гаджет начинается от 80 тысяч рублей.

р2

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#Анна Петрова#Общество#Новости
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