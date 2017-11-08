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Долги бюджета Ростовской области выросли в два раза с начала года

8 ноября 2017, 18:01
С начала года государственный долг бюджета Ростовской области вырос вдвое, сообщил во время публичных обсуждений результатов контрольной работы УФНС России по Ростовской области заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба.

Ранее отмечалось, что по итогам первого полугодия госдолг региона сократился на 1,5 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,2 миллиарда рублей. По данным Минфина региона, область еще не достигла предельных показателей роста долга. Для региона в этом году он составляет 115,8 миллиарда рублей.

"Совокупная задолженность Ростовской области выросла в два раза – на 23 миллиарда рублей, в ЮФО – в 1,8 раза (на 46 миллиардов рублей)", - отметил он.

По его словам, взыскание задолженности в Ростовской области ниже, чем в целом по ЮФО на 5%.

К настоящему времени в бюджет области поступило около 147 миллиардов рублей. Рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил около 3,9 миллиарда рублей. Консолидированный бюджет подрос почти на 600 миллионов. Темпы роста составили 13%.

"Наибольший доход приносит налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и акцизы", - отметил руководитель УФНС России по региону Дмитрий Фотинов.

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