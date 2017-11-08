Долги бюджета Ростовской области выросли в два раза с начала года

Ранее отмечалось, что по итогам первого полугодия госдолг региона сократился на 1,5 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,2 миллиарда рублей. По данным Минфина региона, область еще не достигла предельных показателей роста долга. Для региона в этом году он составляет 115,8 миллиарда рублей.