Долги бюджета Ростовской области выросли в два раза с начала года

Ранее отмечалось, что по итогам первого полугодия госдолг региона сократился на 1,5 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,2 миллиарда рублей. По данным Минфина региона, область еще не достигла предельных показателей роста долга. Для региона в этом году он составляет 115,8 миллиарда рублей.
"Совокупная задолженность Ростовской области выросла в два раза – на 23 миллиарда рублей, в ЮФО – в 1,8 раза (на 46 миллиардов рублей)", - отметил он.
По его словам, взыскание задолженности в Ростовской области ниже, чем в целом по ЮФО на 5%.
К настоящему времени в бюджет области поступило около 147 миллиардов рублей. Рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил около 3,9 миллиарда рублей. Консолидированный бюджет подрос почти на 600 миллионов. Темпы роста составили 13%.
"Наибольший доход приносит налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и акцизы", - отметил руководитель УФНС России по региону Дмитрий Фотинов.