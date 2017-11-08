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Posted 8 ноября 2017, 09:18

Published 8 ноября 2017, 09:18

Modified 1 октября, 13:55

Updated 1 октября, 13:55

Мусульмане Ростова отказались комментировать конфликт с властями

8 ноября 2017, 09:18
Мусульмане отказались комментировать сообщения СМИ о решении пожаловаться президенту России Владимиру Путину после проигранного в суде дела о возвращении им одного из зданий в Ростове-на-Дону, сообщил RostovGazeta представитель Центрального духовного управления мусульман Ростовской области.

В конце декабря 2016 года Арбитражный суд вынес решение об отказе в иске Центральному духовному управлению мусульман Ростовской области к Департаменту имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону о признании незаконным отказа в предоставлении в собственность нежилого здания, расположенного по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 97.

Основанием для отказа департамента в просьбе мусульман в апреле 2016 года послужило отсутствие в документах, представленных Центральным духовным управлением мусульман Ростовской области, официального подтверждения того, что здание было построено для целей религиозной организации.

Как следует из материалов дела, в 1905 году на пожертвования верующих в центральной части города Ростов-на-Дону была построена Ростовская соборная мечеть. На основании решения Горисполкома в 1963 году земельный участок был отведен спортивному клубу военного округа со всеми строениями, расположенными на нем. В 1978 году здание, где располагалась мечеть, было полностью разрушено, а его фундамент был использован для возведения солдатского клуба. В настоящее время здание и земельный участок находятся в муниципальной собственности.

Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставили решение Арбитражного суда в Ростове без изменения. Верховным судом РФ также было отказано в удовлетворении заявленного требования, так как не было предоставлено достаточных оснований и доводов.

В ответ на это мусульмане решили направить обращение к Владимиру Путину.

"На сегодняшний день решается с юристом вопрос по поводу жалобы Путину. Никаких комментариев не будет", - заявил представитель религиозной организации.

Сегодня на месте бывшей соборной мечети располагается заброшенный клуб воинской части.

Поможет ли Путин ростовским мусульманам?
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