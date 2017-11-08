Мусульмане Ростова отказались комментировать конфликт с властями

Как следует из материалов дела, в 1905 году на пожертвования верующих в центральной части города Ростов-на-Дону была построена Ростовская соборная мечеть. На основании решения Горисполкома в 1963 году земельный участок был отведен спортивному клубу военного округа со всеми строениями, расположенными на нем. В 1978 году здание, где располагалась мечеть, было полностью разрушено, а его фундамент был использован для возведения солдатского клуба. В настоящее время здание и земельный участок находятся в муниципальной собственности.