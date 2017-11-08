Пользователям "Одноклассников" стала доступна вся дискография группы "Кино"

Звукозаписывающая компания Moroz Records и администрация соцсети договорились о возвращении песен Виктора Цоя в "Одноклассники", свыше 400 треков доступны в разделе "Музыка". В каталог вошли синглы как из первых альбомов легендарной группы "45" и "46", а так же из наиболее популярных пластинок "Группа крови" и "Звезда по имени Солнце". Кроме того, в разделе "Музыка" пользователи соцсети получили возможность прослушать сборник с двумя десятками самых популярных песен музыканта.