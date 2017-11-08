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Пользователям "Одноклассников" стала доступна вся дискография группы "Кино"

8 ноября 2017, 12:35
После длительного перерыва в соцсети "Одноклассники" у пользователей вновь появился доступ к полной дискографии группы "Кино", сообщает портал insideok.ru.

Звукозаписывающая компания Moroz Records и администрация соцсети договорились о возвращении песен Виктора Цоя в "Одноклассники", свыше 400 треков доступны в разделе "Музыка". В каталог вошли синглы как из первых альбомов легендарной группы "45" и "46", а так же из наиболее популярных пластинок "Группа крови" и "Звезда по имени Солнце". Кроме того, в разделе "Музыка" пользователи соцсети получили возможность прослушать сборник с двумя десятками самых популярных песен музыканта.

Треки группы добавлены и на витрину музыкальных подарков в специальный раздел: пользователи могут отправлять самые популярные песни "Кино" своим друзьям и родным за 1 ОК.

Звукозаписывающая компания Moroz Records будет получать свою долю от размещения аудиорекламы в социальной сети. Кроме того, песни группы "Кино" стали доступны в формате караоке в стриминговом приложении OK Live. Теперь пользователи смогут исполнять песни для своих друзей в прямых трансляциях. Для этого требуется запустить трансляцию и выбрать в функции "караоке" название группы.

Более того, в OK Live стартовал марафон в поддержку творчества Цоя, любой из пользователей может исполнить песни "Кино", сопроводив запись хештегом #цойжив . Лучшие получат подарки с символикой группы.

Также сообщается, что Ростов-на-Дону вошел в тройку городов, где больше всего любят творчество Цоя — 4,2% пользователей, зарегистрированных в "Одноклассниках". На первом месте оказалась Москва с показателем 19,3%, на втором — Краснодар — 6,9%.

Также с 8 ноября в "ВКонтакте" была представлена официальная дискография группы "Кино" и Виктора Цоя. Лицензионное соглашение было подписано совместно с агрегатором United Media Agency и музыкальным лейблом Moroz Records.

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