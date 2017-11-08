Смертность от отравления алкоголем в России выше в 20 раз, чем в Европе

В настоящее время продолжается реформирование контрольно-надзорной деятельности в регионе и перехода на рискориентированный подход. После его внедрения к 2018 году власти ожидают снижение уровня травматизма на производстве и смертельных случаев на 15% и на 50% - к 2024 году. Причиненный финансовый ущерб предприятию снизится на 10% в 2018-м и на 30% в 2024 году, или на 2,5 триллиона рублей.