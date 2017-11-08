Смертность от отравления алкоголем в России выше в 20 раз, чем в Европе

"Смертность на производстве в три раза выше, чем в развитых странах Европы, в четыре раза выше смертность от пожаров на предприятиях и в 20 раз выше – от отравления алкоголем. Ежегодно на российских производствах гибнут около 80 тысяч человек", - значится в сообщении.
С начала года в целом по РФ прошло около 1,7 миллиона проверок, выявленные нарушения при каждой шестой из них представляли реальную угрозу работникам. Нагрузка на инспекторов надзорных органов выше в среднем в 5-7 раз. В стране действует около 200 видов контроля и почти два миллиона обязательных требований к предпринимателям.
В настоящее время продолжается реформирование контрольно-надзорной деятельности в регионе и перехода на рискориентированный подход. После его внедрения к 2018 году власти ожидают снижение уровня травматизма на производстве и смертельных случаев на 15% и на 50% - к 2024 году. Причиненный финансовый ущерб предприятию снизится на 10% в 2018-м и на 30% в 2024 году, или на 2,5 триллиона рублей.