rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовская полиция не смогла отсудить 5 млн рублей у строителей здания ФМС

13 ноября 2017, 16:34
Арбитражный суд Ростовской области оставил без изменения ранее принятое решение об отказе в удовлетворении большей части иска на 5,027 миллиона рублей, поданного региональным управлением МВД в отношении ООО "Стройпроект", следует из документов электронной картотеки.

"Пени в размере 5 миллионов рублей ростовская полиция намеревалась получить от подрядчика, сорвавшего сроки выполнения проекта подготовки строительства административного здания для управления Федеральной миграционной службы", - сказано в сообщении.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, предписав подрядчику выплатить 558 тысяч рублей неустойки, во взыскании остальной суммы отказал.

Представители полиции не согласились с решением и подали апелляционную жалобу, по которой получили отказ.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.

р3

Материалы по теме
Арбитражный суд Ростовской области планирует потратить 2,5 млн на машинуАрбитражный суд не отдал церкви Атаманский дворец в Ростовской области
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00