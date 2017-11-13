Ростовская полиция не смогла отсудить 5 млн рублей у строителей здания ФМС

"Пени в размере 5 миллионов рублей ростовская полиция намеревалась получить от подрядчика, сорвавшего сроки выполнения проекта подготовки строительства административного здания для управления Федеральной миграционной службы", - сказано в сообщении.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, предписав подрядчику выплатить 558 тысяч рублей неустойки, во взыскании остальной суммы отказал.
Представители полиции не согласились с решением и подали апелляционную жалобу, по которой получили отказ.
Отмечается, что решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.
р3