Ростовская полиция не смогла отсудить 5 млн рублей у строителей здания ФМС

Арбитражный суд Ростовской области оставил без изменения ранее принятое решение об отказе в удовлетворении большей части иска на 5,027 миллиона рублей, поданного региональным управлением МВД в отношении ООО "Стройпроект", следует из документов электронной картотеки.