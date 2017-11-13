Созданная ростовчанином банда мошенников завладела 139 млн руб на Кубани

"В составе банды числились 8 человек, в том числе жена организатора", - сказано в сообщении.
В период с 2010 по 2014-й годы группа действовала по отработанной схеме, в которой каждому участнику отводилась своя роль. Предоставляя подложные документы, они обращались в Росреестр по вопросам оформления сделок с недвижимостью, на самом деле не имевших места. Кроме того, члены банды брали кредиты по чужим документам, впоследствии не производя оплаты.
В числе вменяемых мошенникам эпизодов попытки продажи взятого напрокат автомобиля, смены пароля к банковскому счету при помощи фальшивой доверенности, приобретения земельного участка по поддельному договору купли-продажи и ряд других преступлений.
Отмечается, что преступную деятельность группа вела на территории столицы Кубани, а также в приморских Анапе и Геленджике. Возраст участников, которые предстанут пред Ленинским судом Краснодара, от 34 до 58 лет.
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