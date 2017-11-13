Созданная ростовчанином банда мошенников завладела 139 млн руб на Кубани

В период с 2010 по 2014-й годы группа действовала по отработанной схеме, в которой каждому участнику отводилась своя роль. Предоставляя подложные документы, они обращались в Росреестр по вопросам оформления сделок с недвижимостью, на самом деле не имевших места. Кроме того, члены банды брали кредиты по чужим документам, впоследствии не производя оплаты.