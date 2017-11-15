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Posted 15 ноября 2017, 16:17

Published 15 ноября 2017, 16:17

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

Полиция Ростова проверяет жестокое избиение восьмиклассника в школе

15 ноября 2017, 16:17
Сотрудники полиции проводят проверку по факту избиения в школе Ростова ученика восьмого класса, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

В социальных сетях жительница Ростова пишет о том, как ее сына - ученика 8 "Б" класса школы №55 А. Авелина жестоко избил ученик 9 "А" класса. Из-за чего возник конфликт - неизвестно. По словам женщины, школьник набросился на ее сына, избил руками и ногами, после чего пострадавшего отвели в травмпункт.

"Моему сыну не была вызвана скорая медицинская помощь. И его отпустили домой. Администрация школы не позвонила родителям. Мой сын, после многочисленных ударов ногами в область головы, самостоятельно, пешком, с сотрясением мозга, переломом, весь в крови шёл домой", - пишет женщина.

Как только мальчик дошел до дома, родители отвезли его в БСМП, где медики его прооперировали, рассказывает мать пострадавшего. Классный руководитель не смогла внятно объяснить женщине, почему ей никто не сообщил о травмах, которые ее сын получил в стенах учебного заведения.

"Директор сказал, что это мальчик из адвокатской семьи и ему ничего не будет", - говорит мама школьника.

Дебошир держит в страхе всех школьников, многих он уже успел избить, однако должного наказания он не понес, делится мама избитого.

"По данному факту проводится проверка", - отметил сотрудник ведомства.

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