Полиция Ростова проверяет жестокое избиение восьмиклассника в школе

В социальных сетях жительница Ростова пишет о том, как ее сына - ученика 8 "Б" класса школы №55 А. Авелина жестоко избил ученик 9 "А" класса. Из-за чего возник конфликт - неизвестно. По словам женщины, школьник набросился на ее сына, избил руками и ногами, после чего пострадавшего отвели в травмпункт.