Ростовчане пожаловались на недельное отсутствие воды

"В доме проживают более 150 человек. Воды нет с 7 ноября, приходится ходить за ней на колонку, которая располагается в квартале от дома. В компании "Водоканал" и управляющей организации не решают проблему", - сказано в сообщении.
Отмечается, что дом находится на территории завода. Специалисты обнаружили прорыв трубы, которая располагается в зоне действующего предприятия. По словам пострадавших, этот участок находится в зоне ответственности главы компании "Аркоюг".
По мнению горожан, "Водоканал" не несет ответственности за аварию сетей на частной территории: завод не интересует чужая труба, поэтому нет точной даты устранения неполадок.
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