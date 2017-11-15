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Ростовчане пожаловались на недельное отсутствие воды

15 ноября 2017, 11:17
Жители Ростова-на-Дону заявили, что в многоквартирном доме по улице Республиканской неделю нет водоснабжения, сообщается в соцсети "ВКонтакте", в одной из городских групп.

"В доме проживают более 150 человек. Воды нет с 7 ноября, приходится ходить за ней на колонку, которая располагается в квартале от дома. В компании "Водоканал" и управляющей организации не решают проблему", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дом находится на территории завода. Специалисты обнаружили прорыв трубы, которая располагается в зоне действующего предприятия. По словам пострадавших, этот участок находится в зоне ответственности главы компании "Аркоюг".

По мнению горожан, "Водоканал" не несет ответственности за аварию сетей на частной территории: завод не интересует чужая труба, поэтому нет точной даты устранения неполадок.

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