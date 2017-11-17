Беспилотники будут мониторить состояние дорог в Ростове

По словам замминистра транспорта региона Елены Козловской, средства на научные изыскания по программе "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году не предусмотрены. "Основной целью данной программы было развитие дорог городской агломерации, не всей Ростовской области. Карта дорог есть, там отмечены все дороги, которые мы планируем ремонтировать. При разработке программы проводилась работа по анализу и диагностики состояния дорог, есть федеральные службы, которые контролируют этот вопрос, и просто так ни одна дорога включена не была", - отметила она. По словам Козловской, программа может корректироваться. В течение этого года власти вносили изменения в нее четыре раза. "Аналогичная ситуация может сложится и в 2018 году", - подчеркнула Козловская.