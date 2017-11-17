Беспилотники будут мониторить состояние дорог в Ростове

"Это можно делать с беспилотников, в процессе движения", - сказал он.
Представитель университета также попросил министерство транспорта привлекать к выбору дорог для ремонта ученых. По его словам, сейчас выбор тех или иных участков для ремонта в регионе необоснованный.
"Вопрос стоит не только о приемке качества работ, а по мониторингу развития улично-дорожной сети. Я бы хотел видеть, на основании чего выбираются те или иные участки дорог, проводятся ли исследования, определяющие необходимость ремонта, я бы хотел видеть карту, где были бы показаны критичные участки дорог и что можно сделать на них", - сказал ректор университета Владимир Верескун.
По словам замминистра транспорта региона Елены Козловской, средства на научные изыскания по программе "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году не предусмотрены. "Основной целью данной программы было развитие дорог городской агломерации, не всей Ростовской области. Карта дорог есть, там отмечены все дороги, которые мы планируем ремонтировать. При разработке программы проводилась работа по анализу и диагностики состояния дорог, есть федеральные службы, которые контролируют этот вопрос, и просто так ни одна дорога включена не была", - отметила она. По словам Козловской, программа может корректироваться. В течение этого года власти вносили изменения в нее четыре раза. "Аналогичная ситуация может сложится и в 2018 году", - подчеркнула Козловская.
В следующем году на ремонт дорог по программе выделили 1,6 миллиарда рублей.