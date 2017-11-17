Мэр Невинномысска избил подрядчика за смех

"Инцидент произошел в ноябре. Чиновник вызвал к себе подрядчиков, которые делают ремонт дорожного полотна по улице Гагарина. Чиновник раскритиковал ситуацию с дорожными знаками, которые никто не стал красить", - отмечается в публикации.
Издание пишет, что Миненков заявил о том, что больше никто работать не будет. Субподрядчик Михаил Шевченко, который занимался установкой светофоров, из-за нервов начал улыбаться. По данным агентства, мэру это не понравилось и он ударил человека по лицу.
NewsTracker добавил, что след от ударов не проходит 14 дней, по этому поводу он обратился в медучреждение. Другие подрядчики убедили его не сообщать о случившемся в силовые структуры. В итоге мужчина заявил участковому, что ударился сам. Есть информация, что конфликтом заинтересовалась ФСБ. В сообщении издания говорится, что Миненков не стал извиняться. Официального комментария по поводу этой ситуации не поступало.