Мэр Невинномысска избил подрядчика за смех

NewsTracker добавил, что след от ударов не проходит 14 дней, по этому поводу он обратился в медучреждение. Другие подрядчики убедили его не сообщать о случившемся в силовые структуры. В итоге мужчина заявил участковому, что ударился сам. Есть информация, что конфликтом заинтересовалась ФСБ. В сообщении издания говорится, что Миненков не стал извиняться. Официального комментария по поводу этой ситуации не поступало.