Главный онколог России ушел в отставку

"О своем уходе Давыдов сообщил в понедельник. Утром он рассказал, что полностью завершает свою работу на этом посту", - сказано в сообщении.
Отмечается, что правительственной телеграммой мужчину уведомили о том, что с ним не будут продлевать контракт. В результате в среду назначат нового руководителя.
"Сейчас неизвестно, кто станет новым руководителем, так как это содержится в секрете. Идет информационная война с центром онкологии им. Н. Н. Блохина. Вбрасываются фальшивые сведения, что врачи учреждения взяточники", - рассказал Давыдов.
Мужчина отметил, что полностью уходит из медицины.
По данным издания, ранее сотрудников центра обвинили во взятках.
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