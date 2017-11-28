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Главный онколог России ушел в отставку

28 ноября 2017, 09:11
Главный онколог РФ Михаил Давыдов ушел из профессии из-за "информационной войны", информирует издание "Новые известия".

"О своем уходе Давыдов сообщил в понедельник. Утром он рассказал, что полностью завершает свою работу на этом посту", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правительственной телеграммой мужчину уведомили о том, что с ним не будут продлевать контракт. В результате в среду назначат нового руководителя.

"Сейчас неизвестно, кто станет новым руководителем, так как это содержится в секрете. Идет информационная война с центром онкологии им. Н. Н. Блохина. Вбрасываются фальшивые сведения, что врачи учреждения взяточники", - рассказал Давыдов.

Мужчина отметил, что полностью уходит из медицины.

По данным издания, ранее сотрудников центра обвинили во взятках.

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