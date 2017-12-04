Легенды Ростова: основание Аксая

Но не догадывался Иштерек, что дочь его полюбила казачьего атамана и твердо решила стать его женой, даже без согласия отца. Ночью, пока ее отец спал, Султанет убежала из стана, и встретилась со своим возлюбленным в Кобяковской. Иштерек, когда увидел, что дочь его исчезла, организовал погоню и долго разыскивал Султанет по окрестным местам. Но не суждено отцу было больше увидеть дочь. На полном скаку сорвался конь с каменистого обрыва и разбился вместе с седоком.