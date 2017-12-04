Легенды Ростова: основание Аксая

Posted 4 декабря 2017,, 14:19
Published 4 декабря 2017,, 14:19
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
По степям Прикумья кочевал ногайский князь Иштерек. Была у него любимая дочь Султанет. Сильно хворала Султанет. Иштерек звал лекарей, но никто не мог ее вылечить. Однажды встретил Иштерек в степи старика, который выслушал его проблему и посоветовал отвезти Султанет на Дон. Странник рассказал, что там несчастный отец сможет найти исцеляющий ключ Ак-су: "Напои ее водой с этого ключа".
Недолго думая, Иштерек решил держать путь на Дон, чтобы найти этот ключ. Он передвигался по бескрайним степям, переходил реки. Вокруг - безлюдье. Только ковыли шумят, да дикие птицы и звери встречаются на пути. Не у кого спросить, где же ключ. Встретившийся путникам старец рассказал, где бьет Ак-су. "То владение вольных людей-казаков. Атаманом у них - Сары-Азман".
Встретился, наконец, Иштерек с вольными людьми. Сары-Азман дружелюбно принял ногайцев и довел до живого ключа.
Чудо произошло, живой ключ помог Султанет. Тут же влюбился в прекрасную девушку Сары-Азман, и решил, что она станет его женой. Иштерек был против этого союза, так как не захотел оставлять свою единственную дочь в незнакомых местах, поэтому забрал Султанет обратно домой.
Но не догадывался Иштерек, что дочь его полюбила казачьего атамана и твердо решила стать его женой, даже без согласия отца. Ночью, пока ее отец спал, Султанет убежала из стана, и встретилась со своим возлюбленным в Кобяковской. Иштерек, когда увидел, что дочь его исчезла, организовал погоню и долго разыскивал Султанет по окрестным местам. Но не суждено отцу было больше увидеть дочь. На полном скаку сорвался конь с каменистого обрыва и разбился вместе с седоком.
Тогда все ногайцы перешли под правление атамана. С тех пор место, где было становище Иштерека, стали называть Кизи-Тиринг. Эта Балка находится ниже Кобяковой балки (Кобякова городища), что значит "пропавшая девушка", а поселение, расположившееся возле ключа Ак-су, нарекли Аксаем.
Из истории
Сары-Азман. Происхождение первого донского атамана не установлено. Историки считают, что он "был татарином, но мог быть и русским, носившим татарское прозвище". Вошел он в историю тем, что, как отмечал историк Николай Карамзин, "именуясь подданным Иоанна", строил крепости на Дону.