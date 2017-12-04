rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2017,, 14:19

Published 4 декабря 2017,, 14:19

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Легенды Ростова: основание Аксая

4 декабря 2017, 14:19
Город Аксай, расположенный по соседству с Ростовом, впервые упоминается в 1570 году. До XVIII века город сменил немало названий: Нижние Раздоры, Атаманский и просто Нижний. Последнее свое имя, Аксай, населенный пункт получил в 1957 году. Однако, согласно одной из легенд, название города имеет исторические корни.

По степям Прикумья кочевал ногайский князь Иштерек. Была у него любимая дочь Султанет. Сильно хворала Султанет. Иштерек звал лекарей, но никто не мог ее вылечить. Однажды встретил Иштерек в степи старика, который выслушал его проблему и посоветовал отвезти Султанет на Дон. Странник рассказал, что там несчастный отец сможет найти исцеляющий ключ Ак-су: "Напои ее водой с этого ключа".

Недолго думая, Иштерек решил держать путь на Дон, чтобы найти этот ключ. Он передвигался по бескрайним степям, переходил реки. Вокруг - безлюдье. Только ковыли шумят, да дикие птицы и звери встречаются на пути. Не у кого спросить, где же ключ. Встретившийся путникам старец рассказал, где бьет Ак-су. "То владение вольных людей-казаков. Атаманом у них - Сары-Азман".

Встретился, наконец, Иштерек с вольными людьми. Сары-Азман дружелюбно принял ногайцев и довел до живого ключа.

Чудо произошло, живой ключ помог Султанет. Тут же влюбился в прекрасную девушку Сары-Азман, и решил, что она станет его женой. Иштерек был против этого союза, так как не захотел оставлять свою единственную дочь в незнакомых местах, поэтому забрал Султанет обратно домой.

Но не догадывался Иштерек, что дочь его полюбила казачьего атамана и твердо решила стать его женой, даже без согласия отца. Ночью, пока ее отец спал, Султанет убежала из стана, и встретилась со своим возлюбленным в Кобяковской. Иштерек, когда увидел, что дочь его исчезла, организовал погоню и долго разыскивал Султанет по окрестным местам. Но не суждено отцу было больше увидеть дочь. На полном скаку сорвался конь с каменистого обрыва и разбился вместе с седоком.

Тогда все ногайцы перешли под правление атамана. С тех пор место, где было становище Иштерека, стали называть Кизи-Тиринг. Эта Балка находится ниже Кобяковой балки (Кобякова городища), что значит "пропавшая девушка", а поселение, расположившееся возле ключа Ак-су, нарекли Аксаем.

Из истории

Сары-Азман. Происхождение первого донского атамана не установлено. Историки считают, что он "был татарином, но мог быть и русским, носившим татарское прозвище". Вошел он в историю тем, что, как отмечал историк Николай Карамзин, "именуясь подданным Иоанна", строил крепости на Дону.

Вы часто бываете в Аксае?
Материалы по теме
Легенды Ростова: "Двенадцать стульев" в РостовеЛегенды Ростова: сокровища в катакомбах под городомЛегенды Ростова: мустанги озера Маныч-Гудило
#Общество#Новости#Опросы
Подпишитесь
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
Сегодня, 17:57
Синоптик Назарова предупредила дончан о снегопаде 11 октября
Сегодня, 18:07
На Центральном рынке у автобусов собрались огромные очереди из замерзших ростовчан
Сегодня, 17:41
В Ростове-на-Дону открыли полигон по отражению кибератак
Сегодня, 17:15
В Батайске в сквере Авиаторов обнаружили труп мужчины 10 октября
Сегодня, 16:26
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября
Сегодня, 14:22