Жители Ростовской области заинтересованы в коррупции – МВД

"По тем преступлениям, которые остаются у нас в области иной "бытовой коррупции", то есть образование, здравоохранение, необходима добрая воля граждан, которые придут и сообщат нам о преступлении, которое по идее им невыгодно, то есть они хотят решить какую-либо задачу с помощью денежных средств им невыгодно, соответственно, нам об этом сообщать", - рассказал Гайко.
Также он рассказал, что с введением новой статьи в уголовном кодексе - мелкое взяточничество, данный вид правонарушения снизился.
"Сейчас это преступление средней тяжести, и оно не требует проведения оперативно-розыскных мероприятий и документируется по заявлению гражданина или при наличии признаков вымогательства", - добавил спикер.