Жители Ростовской области заинтересованы в коррупции – МВД

"По тем преступлениям, которые остаются у нас в области иной "бытовой коррупции", то есть образование, здравоохранение, необходима добрая воля граждан, которые придут и сообщат нам о преступлении, которое по идее им невыгодно, то есть они хотят решить какую-либо задачу с помощью денежных средств им невыгодно, соответственно, нам об этом сообщать", - рассказал Гайко.