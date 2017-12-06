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Жители Ростовской области заинтересованы в коррупции – МВД

6 декабря 2017, 09:11
Граждане Ростовской области не активно сообщают о взятках, так как им это невыгодно, сообщил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Тарас Гайко.

"По тем преступлениям, которые остаются у нас в области иной "бытовой коррупции", то есть образование, здравоохранение, необходима добрая воля граждан, которые придут и сообщат нам о преступлении, которое по идее им невыгодно, то есть они хотят решить какую-либо задачу с помощью денежных средств им невыгодно, соответственно, нам об этом сообщать", - рассказал Гайко.

Также он рассказал, что с введением новой статьи в уголовном кодексе - мелкое взяточничество, данный вид правонарушения снизился.

"Сейчас это преступление средней тяжести, и оно не требует проведения оперативно-розыскных мероприятий и документируется по заявлению гражданина или при наличии признаков вымогательства", - добавил спикер.

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