Динамические табло установили на трассах Ростовской области в 2017 году

Несколько новейших динамических информационных табло установили на дорогах в Ростовской области в 2017 году, сообщило ФКУ Упрдор "Азов".

"Информационные табло в режиме реального времени показывают метеосводки, состояние дорожного движения и рекомендации для водителей", - сказано в сообщении. Отмечается, что установка табло стала инновацией уходящего года. Объекты появились на подъездной дороге А-135 к Ростову от М-4 "Дон", и на трассах Ростов - Таганрог и Волгоград-Каменск-Шахтинский, всего четыре единицы. Напомним, новые светофоры появились на федеральных дорогах в Ростовской области. р3 Материалы по теме Ростовчанин попросил сделать диагональные "зебры" на дорогах На трассах Ростова установят 15 автоматических пунктов контроля веса Новые светофоры установили на федеральных трассах в Ростовской области