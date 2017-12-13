Динамические табло установили на трассах Ростовской области в 2017 году

Posted 13 декабря 2017, 10:04
Published 13 декабря 2017, 10:04
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
"Информационные табло в режиме реального времени показывают метеосводки, состояние дорожного движения и рекомендации для водителей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что установка табло стала инновацией уходящего года.
Объекты появились на подъездной дороге А-135 к Ростову от М-4 "Дон", и на трассах Ростов - Таганрог и Волгоград-Каменск-Шахтинский, всего четыре единицы.
Напомним, новые светофоры появились на федеральных дорогах в Ростовской области.
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