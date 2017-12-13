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Posted 13 декабря 2017, 10:04

Published 13 декабря 2017, 10:04

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

Динамические табло установили на трассах Ростовской области в 2017 году

13 декабря 2017, 10:04
Несколько новейших динамических информационных табло установили на дорогах в Ростовской области в 2017 году, сообщило ФКУ Упрдор "Азов".

"Информационные табло в режиме реального времени показывают метеосводки, состояние дорожного движения и рекомендации для водителей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что установка табло стала инновацией уходящего года.

Объекты появились на подъездной дороге А-135 к Ростову от М-4 "Дон", и на трассах Ростов - Таганрог и Волгоград-Каменск-Шахтинский, всего четыре единицы.

Напомним, новые светофоры появились на федеральных дорогах в Ростовской области.

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