Директор ростовского приюта объяснил происхождение горы из трупов собак

Posted 13 декабря 2017, 09:52
Published 13 декабря 2017, 09:52
Modified 11 сентября 2022, 08:39
Updated 11 сентября 2022, 08:39
"На конец года у нас был запланирован вывоз трупов. В холодильнике был 181 труп, который мы подобрали в городе, 34 падших на территории центра, 67 - подвергшихся эвтаназии", - сообщил он. Пономорев отметил, что за год в центре подверглось эвтаназии 81 животное.
Как сообщал представитель региональной прокуратуры, на ветврача, который занимался эвтаназией в центре, заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными. По версии правоохранителей, эвтаназию проводили, когда это не было предусмотрено законом, например, для регуляции численности популяции. В отношении центра проверка продолжается.