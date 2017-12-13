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Posted 13 декабря 2017, 09:52

Published 13 декабря 2017, 09:52

Modified 11 сентября 2022, 08:39

Updated 11 сентября 2022, 08:39

Директор ростовского приюта объяснил происхождение горы из трупов собак

13 декабря 2017, 09:52
Гора трупов кошек и собак в Центре безнадзорных животных, на которую пожаловались зоозащитники в ноябре, в большинстве состоит из подобранных на улицах уже мертвых животных, сообщил директор ростовского Центра безнадзорных животных Юрий Пономарев

"На конец года у нас был запланирован вывоз трупов. В холодильнике был 181 труп, который мы подобрали в городе, 34 падших на территории центра, 67 - подвергшихся эвтаназии", - сообщил он. Пономорев отметил, что за год в центре подверглось эвтаназии 81 животное.

Как сообщал представитель региональной прокуратуры, на ветврача, который занимался эвтаназией в центре, заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными. По версии правоохранителей, эвтаназию проводили, когда это не было предусмотрено законом, например, для регуляции численности популяции. В отношении центра проверка продолжается.

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