Директор ростовского приюта объяснил происхождение горы из трупов собак

"На конец года у нас был запланирован вывоз трупов. В холодильнике был 181 труп, который мы подобрали в городе, 34 падших на территории центра, 67 - подвергшихся эвтаназии", - сообщил он. Пономорев отметил, что за год в центре подверглось эвтаназии 81 животное.