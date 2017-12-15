Интерактивный музей истории откроют в Ростове летом 2018 года

Posted 15 декабря 2017, 06:15
Published 15 декабря 2017, 06:15
Modified 17 сентября 2022, 14:48
Updated 17 сентября 2022, 14:48
"Мы реализуем федеральный проект по строительству музея на территории города Ростова-на-Дону. Музей будет оснащен интерактивным оборудованием стоимостью порядка 130 миллионов рублей, выделенных спонсором. Летом 2018-го мы введем музей в эксплуатацию", - сказал Кушнарев.
Планируется, что в музее будет создана городская экспозиция, которая будет отображать этапы появления города на Дону.
В четверг также аналогичная инициатива появилась на сайте "Активный ростовчанин". Молодежь попросила создать в городе исторический музей. Местом дислокации будущего музея был предложен парк Островского.