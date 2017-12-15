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Posted 15 декабря 2017, 06:15

Published 15 декабря 2017, 06:15

Modified 17 сентября 2022, 14:48

Updated 17 сентября 2022, 14:48

Интерактивный музей истории откроют в Ростове летом 2018 года

15 декабря 2017, 06:15
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Новости Ростова
Интерактивный музей об истории донского края и России с момента ее основания откроют в Ростове-на-Дону летом следующего года, сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев.

"Мы реализуем федеральный проект по строительству музея на территории города Ростова-на-Дону. Музей будет оснащен интерактивным оборудованием стоимостью порядка 130 миллионов рублей, выделенных спонсором. Летом 2018-го мы введем музей в эксплуатацию", - сказал Кушнарев.

Планируется, что в музее будет создана городская экспозиция, которая будет отображать этапы появления города на Дону.

В четверг также аналогичная инициатива появилась на сайте "Активный ростовчанин". Молодежь попросила создать в городе исторический музей. Местом дислокации будущего музея был предложен парк Островского.

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#Культура#Новости Ростова#Новости
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